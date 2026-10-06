Λάρνακα: Σπείρα λυμαίνεται το Φιλάντα

Κύκλωμα αλλοδαπών που επιδίδεται σε παράνομη ενοικίαση διαμερισμάτων δρα στο κτηριακό συγκρότημα Φιλάντα Κορτ στη Λάρνακα, κατήγγειλε με χθεσινές του δηλώσεις στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής Μάριος Φωτίου.

Σε συνέχεια των καταγγελιών που έγιναν την περασμένη Παρασκευή, όταν το πρόβλημα βγήκε στην επιφάνεια μετά την αποστολή επιστολής εκ μέρους της διαχειριστικής επιτροπής προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων, ο κ. Φωτίου επανήλθε στο θέμα, κάνοντας λόγο για σπείρα αλλοδαπών που εκμεταλλεύεται παράνομα περίπου 30 διαμερίσματα.

Όπως είπε, τα πλείστα απ’ αυτά τα διαμερίσματα ανήκουν σε εταιρεία που είναι υπό εκκαθάριση εδώ και πολλά χρόνια, προσθέτοντας πως η σπείρα των αλλοδαπών νοικιάζει συστηματικά τα διαμερίσματα σε τρίτα άτομα και κλέβει ηλεκτρικό ρεύμα από άλλα διαμερίσματα μέσω καλωδίων που είναι εκτεθειμένα κι επικίνδυνα.

Ο Μ. Φωτίου κατήγγειλε ότι την περασμένη εβδομάδα η διαχειριστική επιτροπή της πολυκατοικίας επιστράτευσε συνεργεία για να ξηλώσει το παράνομο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ωστόσο το ίδιο βράδυ οι αλλοδαποί επανήλθαν συνδέοντας εκ νέου τα διαμερίσματα που ελέγχουν με ρεύμα.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής ανέφερε ότι έλαβε στο κινητό του απειλητικά μηνύματα από αριθμό με απόκρυψη, προφανώς λόγω των ενεργειών στις οποίες προέβη η διαχειριστική επιτροπή για αποκατάσταση της τάξης. Επιπρόσθετα, στην εν λόγω πολυκατοικία γίνονται κλοπές και στην υδροδότηση, με τις απώλειες νερού να υπολογίζονται, σύμφωνα με τον κ.Φωτίου, περίπου στο 60%, τις οποίες επιβαρύνονται οι νόμιμοι κάτοικοι.

Περαιτέρω, υπάρχουν καταγγελίες ότι αυτοί που έχουν καταλάβει παράνομα μέρος του συγκροτήματος έχουν μετατρέψει χώρο σ’ ένα είδος νηπιαγωγείου όπου φυλάσσονται παιδιά... Ο Μ. Φωτίου δήλωσε ότι η διαχειριστική επιτροπή του Φιλάντα ζητά τη σύλληψη και απέλαση όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα ενοικίασης διαμερισμάτων, σημειώνοντας πως ο δικηγόρος των νόμιμων ενοίκων έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων.

Εδώ και χρόνια η πολυκατοικία Φιλάντα αποτελεί μεγάλο «πονοκέφαλο» για το Δήμο Λάρνακας, τον τοπικό επαρχιακό αυτοδιοίκησης και την Αστυνομία, καθότι δεν είναι λίγες οι καταγγελίες που κατά καιρούς έχουν γίνει σε σχέση με θέματα οχληρίας, υγιεινής, ασφάλειας και παράνομης διαμονής, την ίδια ώρα που ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα έχει κριθεί επικίνδυνο από τον ΕΟΑ Λάρνακας έπειτα από επιτόπιους ελέγχους.