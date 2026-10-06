Προωθείται ρύθμιση για ιδρυματική φροντίδα συγγενών αγνοουμένων

Μιλώντας μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, όπου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις για το θέμα των αγνοουμένων, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι με νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2026 καταργήθηκαν τα οικονομικά κριτήρια για την παροχή κατ’ οίκον φροντίδας. Έτσι, μπορούν να επωφελούνται όλοι οι γονείς και οι σύζυγοι αγνοουμένων.

Όπως ανέφερε, στη νομοθεσία παραμένει «ένα μικρό κενό» αναφορικά με την ιδρυματική φροντίδα. Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί ενώπιον της Επιτροπής και βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης. Ο Επίτροπος είπε ακόμη ότι είχε συνάντηση την προηγούμενη ημέρα με την αρμόδια οργάνωση συγγενών αγνοουμένων, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα.

«Προωθείται άμεσα, αν ήθελε χρειαστεί, απαραίτητη τροποποίηση, προκειμένου να συμπεριλάβει και την ιδρυματική φροντίδα των γονέων και των συζύγων των αγνοουμένων», δήλωσε.

Ο κ. Χαρτσιώτης αναφέρθηκε και στη φροντίδα γυναικών και ανδρών που υπέστησαν κακοποίηση κατά τα γεγονότα του 1974, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση επιδεικνύει την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ενημέρωσε την Επιτροπή για συγκεκριμένα διαβήματα που προωθούν ήδη το Υφυπουργείο και η Πολιτεία, ώστε να διευθετηθεί και αυτό το ζήτημα.

«Σωστά αναφέρθηκε ότι παρόμοιας φύσεως φροντίδα πρέπει να δοθεί και στις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες, όπως τις κακοποιηθείσες γυναίκες, τους αιχμαλώτους και τους τραυματίες», είπε, προσθέτοντας ότι αναλαμβάνει να προωθήσει και αυτά τα αιτήματα «με τον ταχύτερο δυνατόν τρόπο».

Χαρακτήρισε τα ζητήματα διαχρονικά και ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντιμετώπισή τους. Για τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες, πρόσθεσε, θα πρέπει να εξεταστεί και το οικονομικό κόστος. Όπως είπε, το κόστος δεν είναι τέτοιο ώστε να αναιρεί την ανάγκη φροντίδας των ομάδων αυτών, που έχουν προσφέρει πολλά στον τόπο. «Το ελάχιστο που έχει να κάνει η Πολιτεία είναι να τους το αποδώσει επιτέλους, μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, αυτό που είναι αυτονόητο», ανέφερε.

Ο Επίτροπος ενημέρωσε επίσης για το μητρώο εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων, στο οποίο, όπως είπε, περιλαμβάνονται περίπου 700 άτομα. Για τα παιδιά των αγνοουμένων, ανέφερε ότι, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, καταρτίστηκε αρχικό μητρώο και ότι υπολογίζεται πως περίπου 1.700 άτομα βρίσκονται σήμερα εν ζωή.

Στόχος, εξήγησε, είναι να ολοκληρωθεί το μητρώο ώστε να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων και στη συνέχεια να κοστολογηθούν τα σχετικά αιτήματα. Θα ακολουθήσουν συζήτηση και διαβούλευση για τον καθορισμό των ωφελημάτων που θα παρέχονται στα παιδιά των αγνοουμένων. «Προχωρούμε με αποφασιστικότητα αυτά τα πολύ ευαίσθητα και διακριτικά θέματα, ώστε να τα λύσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο», κατέληξε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή έλαβε τη διαβεβαίωση του Επιτρόπου πως το ζήτημα της ιδρυματικής φροντίδας γονέων και συζύγων αγνοουμένων έχει ήδη προχωρήσει.

Ο κ. Κέττηρος είπε ότι παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στο σχετικό πλαίσιο και άλλες ομάδες που υπέστησαν τις συνέπειες των γεγονότων του 1974, μεταξύ των οποίων αιχμάλωτοι, παθόντες, άτομα με αναπηρίες, καθώς και γυναίκες και άνδρες που υπέστησαν κακοποίηση.

«Πρέπει πέραν των μελετών που αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να γίνουν για να ξέρουν το ποσό το οποίο θα χρηματοδοτήσει μια τέτοια προσπάθεια, να ληφθεί μια πολιτική απόφαση το συντομότερο δυνατό ότι αυτοί οι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους και την ψυχή τους για αυτόν τον τόπο να καλυφθούν από κατ’ οίκον και ιδρυματική φροντίδα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να καταργηθούν για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων οι περιορισμοί σχετικά με τις καταθέσεις και τα εισοδήματα, που ανέρχονται σε €20.000 και €23.000 αντίστοιχα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης χαιρέτισε τα «αντανακλαστικά» που, όπως είπε, επιδεικνύουν το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και ο Επίτροπος Προεδρίας. Τόνισε την ανάγκη εξαίρεσης από τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα και όσοι επιλέγουν ιδρυματική φροντίδα. Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι η στήριξη πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες παθόντων και τραυματιών πολέμου, οι οποίοι, όπως είπε, δεν τυγχάνουν μέχρι σήμερα αντίστοιχης μεταχείρισης.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άδαμος Ασπρής υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει η ρύθμιση για την ιδρυματική φροντίδα γονέων και συζύγων αγνοουμένων, χαρακτηρίζοντάς την «ηθική υποχρέωση όλων μας και ως κοινωνίας και ως κράτους».

Η βουλευτής του Άλμα Λίτσα Δρουσιώτη είπε ότι η ίδια αντιμετώπιση που ισχύει για την κατ’ οίκον φροντίδα πρέπει να ισχύει και για όσους χρειάζονται ιδρυματική φροντίδα λόγω ηλικίας ή κατάστασης. «Πενήντα δύο χρόνια μετά, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να εξακολουθούν να διεκδικούν τα αυτονόητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία πρέπει να δώσει άμεσα λύσεις στους συγγενείς των αγνοουμένων και, ευρύτερα, στους παθόντες του 1974.

Πηγή: ΚΥΠΕ