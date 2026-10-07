Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εντοπίστηκε τρίτη σορός – Στους 26 οι νεκροί, δύο οι αγνοούμενοι

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εξετάσεις και αναλύσεις για την ταυτοποίηση της σορού.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι η σορός που εντοπίστηκε τη Δευτέρα ανήκει στον Ορχάν Μπεκρέτ.

Ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε σε δύο, ενώ τα θύματα της ναυτικής τραγωδίας ανέρχονται επισήμως σε 26.

Πηγή: ΚΥΠΕ