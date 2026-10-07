Τρίτη σορός εντοπίστηκε σήμερα, Τετάρτη, στην περιοχή κοντά στο ναυάγιο στα ανοιχτά των ακτών της Κερύνειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της «πρωθυπουργίας» στα κατεχόμενα.
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εντοπίστηκε τρίτη σορός – Στους 26 οι νεκροί, δύο οι αγνοούμενοι
Τρίτη σορός εντοπίστηκε σήμερα κοντά στο σημείο του ναυαγίου. Επισήμως, τα θύματα της ναυτικής τραγωδίας ανέρχονται σε 26.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εξετάσεις και αναλύσεις για την ταυτοποίηση της σορού.
Ανακοινώθηκε επίσης ότι η σορός που εντοπίστηκε τη Δευτέρα ανήκει στον Ορχάν Μπεκρέτ.
Ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε σε δύο, ενώ τα θύματα της ναυτικής τραγωδίας ανέρχονται επισήμως σε 26.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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