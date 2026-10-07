Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, από τον σταθμό ζύγισης Κουκλιών μέχρι την Αγία Βαρβάρα, όπου διεξάγονται οδικά έργα. Στην περιοχή επικρατούν επίσης έντονα καιρικά φαινόμενα το απόγευμα της Τετάρτης.
Πυκνή κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου – Κλειστές δύο λωρίδες λόγω έργων και κακοκαιρίας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Κλειστές είναι οι δύο λωρίδες προς Αγία Βαρβάρα, στο ύψος του σταθμού ζύγισης Κουκλιών, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση την Αγία Βαρβάρα και η κίνηση διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται αμφίδρομα.
Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να κινείται με χαμηλή ταχύτητα και να ακολουθεί τις υποδείξεις των μελών της που βρίσκονται στο σημείο.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.