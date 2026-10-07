Πυκνή κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου – Κλειστές δύο λωρίδες λόγω έργων και κακοκαιρίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση την Αγία Βαρβάρα και η κίνηση διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται αμφίδρομα.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να κινείται με χαμηλή ταχύτητα και να ακολουθεί τις υποδείξεις των μελών της που βρίσκονται στο σημείο.