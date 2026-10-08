Ζημιές σε οικία στην Αγία Νάπα από πυρκαγιά σε λεβητοστάσιο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 14:03.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές οικιακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και δεξαμενή πετρελαίου. Επηρεάστηκαν επίσης ηλιακός θερμοσίφωνας και αριθμός δέντρων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ