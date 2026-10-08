Σε τροχιά αναβάθμισης το Πάρκο Ανδρέας Στυλιανίδης στη Γεροσκήπου , στα €70.000 ο προϋπολογισμός

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμίσθωσης, ο Δήμος Ιεροκηπίας προχώρησε παράλληλα στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του πάρκου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των χώρων παιχνιδιού και του γηπέδου mini- football. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια του παιδότοπου, καθώς πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού είχε προηγηθεί σχετική μελέτη σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης. Σύμφωνα με τον Δήμο, η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στις €70.000, πλέον ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2026, ενώ ο διαγωνισμός φέρει τον αριθμό 74/2026. Τα σχετικά έγγραφα και οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων» (eProcurement).

Με την αναβάθμιση του πάρκου, ο Δήμος Ιεροκηπίας δρομολογεί παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές, με επίκεντρο τους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, αλλά και την ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας για τα παιδιά που χρησιμοποιούν τον χώρο, καταλήγει η ανακοίνωση.