Σε τροχιά αναβάθμισης εισέρχεται το Πάρκο Ανδρέας Στυλιανίδης στη Γεροσκήπου, μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εκμίσθωση τμήματος κρατικής γης, συνολικής έκτασης 5.461 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, η συμφωνία υπεγράφη πριν λίγες ημέρες, και αφορά τμήμα του κρατικού τεμαχίου με αριθμό 155, στο οποίο βρίσκεται το Πάρκο Ανδρέας Στυλιανίδης.
Σε τροχιά αναβάθμισης το Πάρκο Ανδρέας Στυλιανίδης στη Γεροσκήπου , στα €70.000 ο προϋπολογισμός
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμίσθωσης, ο Δήμος Ιεροκηπίας προχώρησε παράλληλα στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του πάρκου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των χώρων παιχνιδιού και του γηπέδου mini- football. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια του παιδότοπου, καθώς πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού είχε προηγηθεί σχετική μελέτη σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης. Σύμφωνα με τον Δήμο, η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στις €70.000, πλέον ΦΠΑ.
Η αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2026, ενώ ο διαγωνισμός φέρει τον αριθμό 74/2026. Τα σχετικά έγγραφα και οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων» (eProcurement).
Με την αναβάθμιση του πάρκου, ο Δήμος Ιεροκηπίας δρομολογεί παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές, με επίκεντρο τους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, αλλά και την ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας για τα παιδιά που χρησιμοποιούν τον χώρο, καταλήγει η ανακοίνωση.
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