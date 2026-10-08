Στη Σίμου για μια ημέρα γεμάτη παράδοση και κυπριακή φιλοξενία το Κέντρο Ενηλίκων Κάτω Πάφου

Με τη βοήθεια της κυρίας Γιωργούλας και της ομάδας της, ζύμωσαν και φούρνισαν σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο ελιωτές, χαλλουμωτές και χωριάτικα ψωμιά, αναβιώνοντας γεύσεις και πρακτικές που αποτελούν κομμάτι της κυπριακής παράδοσης.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν για την παρασκευή του παραδοσιακού τραχανά, ενώ γνώρισαν και τα κουλουρουθκια με χαρουπόμελο, τα οποία είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.

Η εξόρμηση στη Σίμου περιλάμβανε ακόμη προσκύνημα στην εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσας, καθώς και επίσκεψη στο Παραδοσιακό Μουσείο του χωριού.

Μέσα από τα εκθέματα και τα αντικείμενα του μουσείου, οι επισκέπτες ταξίδεψαν στον χρόνο και γνώρισαν πτυχές της καθημερινής ζωής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Τα μέλη του Κέντρου Ενηλίκων Κάτω Πάφου εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τη Γιωργούλα Χριστοδούλου και την ομάδα της για τη θερμή υποδοχή, την περιποίηση και την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία.

Η δράση αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία για τα μέλη του Κέντρου να έρθουν πιο κοντά στην παράδοση, να δημιουργήσουν, να μάθουν και να μοιραστούν όμορφες στιγμές, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των οργανωμένων εξορμήσεων και δραστηριοτήτων για την ενεργό συμμετοχή και κοινωνικοποίηση των ενηλίκων.

Το Κέντρο Ενηλίκων Κάτω Πάφου συνεχίζει τις δράσεις και τις εξορμήσεις του, ανανεώνοντας το ραντεβού του για την επόμενη δραστηριότητα.