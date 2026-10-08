Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα το Φεστιβάλ Ηλικιωμένων, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, που διοργάνωσε ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων και Αναξιοπαθούντων Πάφου, υπό την αιγίδα του Πανιεροτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γρηγορίου.
Με μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ Ηλικιωμένων στην Πάφο
Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου Ανθή Λεωνίδου Στρόππου η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη γιορτή γεμάτη ζεστασιά, χαμόγελα, μουσική και όμορφες στιγμές, αναδεικνύοντας τη σημασία της αγάπης, του σεβασμού και της έμπρακτης προσφοράς προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Στο επίκεντρο του Φεστιβάλ βρέθηκαν οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή ημέρα μέσα σε ένα κλίμα χαράς και κοινωνικής συναναστροφής.
Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων ο Λαογραφικός Όμιλος «Το Κάστρο» και ο Λαογραφικός Όμιλος «Τα Πλούμια», προσφέροντας στο κοινό όμορφες στιγμές μέσα από την παράδοση και τον χορό.
Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων και Αναξιοπαθούντων Πάφου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, καθώς και προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση του Φεστιβάλ και στηρίζουν διαχρονικά το έργο του Συνδέσμου.
Το Φεστιβάλ αποτέλεσε μια ακόμη υπενθύμιση ότι η τρίτη ηλικία αξίζει σεβασμό, φροντίδα, αναγνώριση και ουσιαστική κοινωνική στήριξη, με την αγάπη και την προσφορά να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σχετικής πρωτοβουλίας.
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