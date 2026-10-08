Στις φλόγες αποθήκη στη Λάρνακα: Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReportCY στο Facebook, η πυρκαγιά σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Καλού Χωριού, Αραδίππου και Δρομολαξιάς, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λεμεσού.

Το περιστατικό κατέγραψε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος αντιλήφθηκε την πυρκαγιά ενώ κινείτο στην περιοχή, λίγο πριν από τις 19:00.

Όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας στο RoadReportCY, επικοινώνησε ο ίδιος με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να ενημερώσει τις Αρχές για το συμβάν.

Σε βίντεο που εξασφάλισε και δημοσίευσε η σελίδα, το οποίο καταγράφηκε γύρω στις 18:30, διακρίνονται μεγάλες ποσότητες πυκνού καπνού να αναδύονται από το επάνω μέρος μεγάλης βιομηχανικής αποθήκης.

Πρόσθετα πλάνα, τα οποία λήφθηκαν από κοντινό δρόμο, δείχνουν τους καπνούς να εξαπλώνονται κατά μήκος της οροφής του κτιρίου και να υψώνονται στον ουρανό.

Μέχρι στιγμής, από τις πληροφορίες της ανάρτησης δεν προκύπτουν στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς, την έκταση των ζημιών ή την ύπαρξη τραυματιών, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει προβεί σε κάποια σχετική ανακοίνωση.