Στην Πάφο η παρουσίαση του βιβλίου του Άντρου Κυπριανού για το Κυπριακό

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην προσωπική μαρτυρία του Άντρου Κυπριανού για την πολυετή πορεία του Κυπριακού και στις πολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν την ιστορία του τόπου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου, Αντρέας Φακοντής, ενώ μέσω βιντεομηνυμάτων χαιρέτισαν την παρουσίαση οι πρώην ηγέτες της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακκιντζί.

Το βιβλίο παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρώην Πρέσβης, Ιωσήφ Ιωσήφ, ο οποίος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και τη σημασία της προσωπικής μαρτυρίας του συγγραφέα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αντιφώνηση του Άντρου Κυπριανού, ενώ τον συντονισμό του προγράμματος είχε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαξατές.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος Φακοντής, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο πρώην Υπουργός Χρίστος Πατσαλίδης, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η παρουσίαση αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία για δημόσιο διάλογο γύρω από το Κυπριακό, μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματα ενός πολιτικού που υπηρέτησε για χρόνια στην πρώτη γραμμή της κυπριακής πολιτικής σκηνής.