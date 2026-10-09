Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη δωρεάν περιήγηση στο Κέντρο Ιεροκηπίας

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), με την πολύτιμη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, και του Δημου Ιεροκηπίας στο πλαίσιο του εμπλουτισμού της τουριστικής εμπειρίας.

Η πρώτη αυτή ξενάγηση απέσπασε θερμότατες κριτικές από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης και τον πλούτο των σημείων ενδιαφέροντος.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη πολύ ικανοπιητική, με τις κρατήσεις και τις συμμετοχές να ανεβάζουν γρήγορα ταχύτητα για τις επόμενες προγραμματισμένες διαδρομές. Συνοδευόμενοι από αδειούχο ξεναγό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική πολιτιστική διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη στην ιστορική εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, τους Ιερούς Κήπους και την Κάτω Βρύση.

Ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, προσφέροντας μια αυθεντική ματιά στην παράδοση του τόπου.

Ζωντανή παρουσίαση παρασκευής του παραδοσιακού λουκουμιού, που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Περιήγηση στη γύρω περιοχή της κεντρικής πλατείας, αναδεικνύοντας τις υποδομές και τη ζωντάνια της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, οι επισκέπτες είχαν ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουν τον καφέ ή το μεσημεριανό τους, αλλά και να κάνουν τα ψώνια τους στα τοπικά καταστήματα, στηρίζοντας την τοπική οικονομία.

Κύριος στόχος της ΕΤΑΠ Πάφου είναι η ανάδειξη των λιγότερο γνωστών αλλά εξαιρετικά αξιόλογων σημείων της περιφέρειας, καθώς και των νέων υποδομών που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δωρεάν περιηγήσεις στο Κέντρο Ιεροκηπίας θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, κάθε Τρίτη. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους.