Γέμισε χρώματα η πράσινη γραμμή: Συναντήθηκαν στη νεκρή ζώνη οι δύο πορείες του United by Pride, από ελεύθερη και κατεχόμενη Λευκωσία (εικόνες & βίντεο)

Η εκδήλωση είχε ως σημείο αναφοράς τη συνάντηση δύο παράλληλων πορειών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 17:00 από την Πλατεία Ελευθερίας, στη νότια Λευκωσία, και το πάρκο Kuğulu, στο κατεχόμενο τμήμα της πόλης.

Οι δύο πορείες κατέληξαν στη νεκρή ζώνη, έξω από το Σπίτι της Συνεργασίας, εκεί όπου η πράσινη γραμμή απέκτησε για ακόμη μία χρονιά περισσότερα χρώματα και έναν διαφορετικό συμβολισμό: αυτόν της συνάντησης, της συνύπαρξης και της διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων.

Το United by Pride δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή διαφορετικότητας. Από την πρώτη διοργάνωσή του, το 2022, επιδιώκει να συνδέσει τον αγώνα για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας με την ειρήνη και την επανένωση της Κύπρου.

Η επιλογή της νεκρής ζώνης δεν είναι τυχαία. Όπως εξηγούν οι διοργανωτές, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους χώρους όπου Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και άνθρωποι διαφορετικών καταβολών που ζουν στο νησί μπορούν να συναντηθούν πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές.

Οι δύο πορείες κατέληξαν στη νεκρή ζώνη.

Μουσική, καλλιτεχνικές δράσεις και μηνύματα αλληλεγγύης

Η φετινή διοργάνωση πλαισιώνεται από καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή δημιουργών και καλλιτεχνών της κουήρ κοινότητας.

Πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα, το United by Pride διατήρησε και φέτος το πολιτικό του στίγμα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των διοργανωτών βρέθηκαν η ειρήνη, η επανένωση, τα δικαιώματα των κουήρ και τρανς ατόμων, η αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης αποτελεί η ανεξαρτησία της από εταιρικές χορηγίες και πολιτικά κόμματα. Το United by Pride οργανώνεται και χρηματοδοτείται από την ίδια την κοινότητα, στηριζόμενο στη συμμετοχή εθελοντών και καλλιτεχνών.