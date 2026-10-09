Η σορός του Μουσταφά Ντεμίρ είναι μία από εκείνες που ανασύρθηκαν τις τελευταίες ημέρες από την περιοχή του ναυαγίου ανοικτά της Κερύνειας.
Ταυτοποιήθηκε ακόμη μία σορός από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας
Η σορός ανήκει στον Μουσταφά Ντεμίρ. Ο αδελφός του, Μαχμούτ, είχε ταυτοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου και τάφηκε στην Τουρκία.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η ταυτοποίηση ανακοινώθηκε από την «πρωθυπουργία», μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης DNA. Στις 6 Οκτωβρίου είχε ταυτοποιηθεί και η σορός του αδελφού του, Μαχμούτ, ο οποίος έχει ήδη ταφεί στην Τουρκία.
Τα θύματα του ναυαγίου, το οποίο σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, ανέρχονται σε 27, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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