Ταυτοποιήθηκε ακόμη μία σορός από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η ταυτοποίηση ανακοινώθηκε από την «πρωθυπουργία», μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης DNA. Στις 6 Οκτωβρίου είχε ταυτοποιηθεί και η σορός του αδελφού του, Μαχμούτ, ο οποίος έχει ήδη ταφεί στην Τουρκία.

Τα θύματα του ναυαγίου, το οποίο σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, ανέρχονται σε 27, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

Πηγή: ΚΥΠΕ