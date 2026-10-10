Αγάθη Σαββίδου: Εισηγείται τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικου χωριού το 2027, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την Πάφος 2017

Σύμφωνα με την πρόταση, η διοργάνωση με τίτλο «Χριστούγεννα στην Οικία του Επάρχου» θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη επίσημη εκδήλωση και το συμβολικό άνοιγμα της Οικίας στο κοινό, εντασσόμενη παράλληλα στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Πάφος 2017.

Ξύλινα σπιτάκια, μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα Η πρόταση προβλέπει τη διαμόρφωση των κήπων σε ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό, με ξύλινα σπιτάκια, συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων, παραδοσιακά γλυκά και εορταστικά ροφήματα.

Στο πρόγραμμα θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνονται παιδικά εργαστήρια, παρουσία του Άη Βασίλη, χορωδίες και μουσικές εκδηλώσεις, ενώ ο διακριτικός φωτισμός και ο καλαίσθητος στολισμός θα δημιουργούσαν μια γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλα, οι εσωτερικοί χώροι της Οικίας θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πολιτιστικές δράσεις, αφηγήσεις παραμυθιών και μικρές εκθέσεις, με βασική προϋπόθεση την προστασία του ιστορικού κτηρίου και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Σύνδεση με την Πάφος 2017 Ιδιαίτερη θέση στην πρόταση κατέχει η σύνδεση της διοργάνωσης με την πολιτιστική πορεία της Πάφου και την επέτειο των δέκα χρόνων από την Πάφος 2017, το 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγείται την παρουσίαση φωτογραφιών και αρχειακού υλικού από τη διοργάνωση του 2017, τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και τη δημιουργία ενός μικρού χώρου αφιερωμένου στην πολιτιστική διαδρομή της πόλης.

Με τον τρόπο αυτό, το χριστουγεννιάτικο χωριό θα μπορούσε να συνδυάσει τον εορταστικό χαρακτήρα με την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της Πάφου.

Η Αγάθη Σαββίδου προτείνει, παράλληλα, η διοργάνωση να αποκτήσει και κοινωνική διάσταση, μέσα από συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, εθελοντές και οργανωμένα σύνολα.

Στόχος θα είναι η στήριξη ευάλωτων οικογενειών και παιδιών, με την πρόβλεψη διαφανούς διαχείρισης των εισφορών που ενδεχομένως θα συγκεντρωθούν.

Ως ενδεικτική περίοδος διεξαγωγής προτείνεται το διάστημα από τις 15 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2027, με την υλοποίηση της εκδήλωσης να εξαρτάται από τις δυνατότητες του χώρου και τις οργανωτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την εισήγηση, θα πρέπει να συσταθεί οργανωτική ομάδα, η οποία θα αναλάβει τον σχεδιασμό της διοργάνωσης, την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα, καθώς και τον συντονισμό των χορηγιών και της προβολής.

Το όραμα που περιγράφεται στην πρόταση είναι η Οικία του Επάρχου να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πολιτιστικό σημείο αναφοράς για την πόλη, με το χριστουγεννιάτικο χωριό να καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός.

Μια τέτοια διοργάνωση, σύμφωνα με την εισήγηση, θα μπορούσε να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα, να δώσει χώρο σε πολιτιστικές δράσεις και να προωθήσει την κοινωνική προσφορά, δημιουργώντας παράλληλα μια νέα χριστουγεννιάτικη εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες.

Η Αγάθη Σαββίδου αναφέρει ότι προτίθεται να καταθέσει την πρόταση και επίσημα στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση.