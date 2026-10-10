Με μουσική, ταλέντο και νεανική ενέργεια το Φεστιβάλ Νεολαίας Πάφου 2026

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η διοργάνωση έδωσε βήμα σε νέους καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, αναδεικνύοντας το ταλέντο, τη φαντασία και τη δυναμική της νέας γενιάς.

Τον χαιρετισμό του απηύθυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου, Αντώνης Χριστοδούλου. Στη σκηνή ανέβηκαν η Αντιγόνη Κυριακίδου, ο Αλέξανδρος Ζαχαριάδης μαζί με τον Πόλυ Ιωαννίδη, το Music Club του American University of Beirut – Mediterraneo, καθώς και οι Band Sideragiannakis, χαρίζοντας στο κοινό ξεχωριστές μουσικές στιγμές.

Το κέφι κορυφώθηκε με τη συναυλία των ON TOUR, οι οποίοι ξεσήκωσαν τους παρευρισκομένους με την παρουσία και την ενέργειά τους, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη βραδιά.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Δήμο Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου, με τη στήριξη του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Erasmus+ Cyprus. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύεται η συμμετοχή των νέων στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης και αναδεικνύονται οι δημιουργικές τους δυνατότητες, επιβεβαιώνοντας ότι η νεολαία της Πάφου διαθέτει φωνή, ταλέντο και όραμα για το μέλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.