Με φόντο τις δράσεις που προγραμματίζονται για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030, ξεκίνησε στη Λάρνακα το Φεστιβάλ Μαχαλάρτ 2026, το οποίο επιστρέφει σε γειτονιές και ενορίες της πόλης κι επαρχίας. Σε διάσκεψη Τύπου, ο Οργανισμός Λάρνακα 2030, που «τρέχει» τις προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, παρουσίασε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές δράσεις που συνδέουν την καλλιτεχνική δημιουργία με την ιστορία, τους ανθρώπους και την καθημερινή ζωή κάθε περιοχής. Υπενθυμίζουμε ότι το Φεστιβάλ Μαχαλάρτ ξεκίνησε το 2023 από την οδό Πριγκιπίσσης Ζεχρά, στην τουρκοκυπριακή συνοικία της Σκάλας, με μια βασική αρχή που εξακολουθεί να παραμένει στον πυρήνα του φεστιβάλ, ότι δηλαδή ο πολιτισμός δεν μεταφέρεται σε μια γειτονιά ως έτοιμο προϊόν αλλά δημιουργείται σε διάλογο με αυτήν, και πως οι ιστορίες, οι καθημερινές πρακτικές, οι άνθρωποι και οι χώροι κάθε περιοχής αποτελούν αφετηρία για καλλιτεχνική δημιουργία.
Στις γειτονιές της Λάρνακας το Φεστιβάλ Μαχαλάρτ '26
Ο Οργανισμός Λάρνακα 2030 παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη το φετινό πρόγραμμα δράσεων.
Όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη, το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Μαχαλάρτ αναπτύσσεται σε διαφορετικές περιοχές της Λάρνακας, στην ενορία του Άη Γιάννη, στην περιοχή Σταυροδρομίου, στην οδό Αγίου Γεωργίου Κοντού, στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίων Αναργύρων και στην ευρύτερη περιοχή Κιτίου-Περβολιών. Κάθε δράση θα ακολουθεί διαφορετική καλλιτεχνική και συμμετοχική διαδικασία, ανάλογα με την ιστορία και τον χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, μουσική, θέατρο, εικαστικές δράσεις, περιπατητικές διαδρομές, εργαστήρια και συμμετοχικές δράσεις, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες νέες αφορμές για συνάντηση και συμμετοχή.
Στον χαιρετισμό του, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Λάρνακα 2030, Ανδρέας Καρακατσάνης, είπε ότι το Φεστιβάλ Μαχαλάρτ είναι ένα πρόγραμμα που εκφράζει με πολύ ουσιαστικό τρόπο το πώς γίνεται αντιληπτός ο πολιτισμός στον Οργανισμό, όχι ως κάτι που συμβαίνει μόνο στις αίθουσες, στις σκηνές και στους καθιερωμένους πολιτιστικούς χώρους, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει από έναν δρόμο, μία αυλή, μία πλατεία, μία ιστορία ή από μια απλή συνάντηση ανθρώπων. Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο πρόεδρος του δ.σ. του Οργανισμού Λάρνακα 2030 Ντίνος Λευκαρίτης, η λειτουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Άννα Γεωργιάδου, ως εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Πολιτισμού, και η Κέλλυ Διαπούλη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Οργανισμού Λάρνακα 2030. Η είσοδος στις εκδηλώσεις του Μαχαλάρτ 2026, που θα διαρκέσουν μέχρι τον Νοέμβριο, είναι ελεύθερη. Το κοινό καλείται να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, να γνωρίσει τις γειτονιές της Λάρνακας και να βιώσει τον πολιτισμό μέσα στον ίδιο τον αστικό ιστό της πόλης.
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