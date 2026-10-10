Ακταία Οδός: Στην τελική ευθεία η σύνδεση με νέο λιμάνι Λεμεσού

Για το έργο προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τον Δήμο Λεμεσού, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό €330.000 πλέον ΦΠΑ, ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, προσφορά ύψους €299.999 υποβλήθηκε από την εταιρεία An. Christou Properties and Constructions Ltd, με τις διαδικασίες να βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το επόμενο διάστημα, με στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός περίπου τριών μηνών από την έναρξη.

Η νέα παρέμβαση αφορά το τμήμα της Ακταίας Οδού που παραμένει ημιτελές, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας πάνω από τον ποταμό Γαρύλλη. Με την κατασκευή του τελευταίου αυτού τμήματος θα εξασφαλιστεί η συνέχεια της διαδρομής προς το νέο λιμάνι, χωρίς τα σημερινά κενά που περιορίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση πεζών και ποδηλατών. Από εκεί και πέρα, θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που βρίσκονται περιμετρικά του νέου λιμανιού Λεμεσού.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση της όδευσης, ασφαλτοστρώσεις, οδική σήμανση, διαγραμμίσεις και εγκατάσταση φωτισμού, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλούς διακίνησης. Η παρέμβαση έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί μια ενδιάμεση λύση μέχρι την υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού για την ανάπλαση της παραλιακής περιοχής.

Από τη Μαρίνα μέχρι το λιμάνι

Η ολοκλήρωση της σύνδεσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Λεμεσό, καθώς θα προσφέρει στους πολίτες μια νέα, συνεχόμενη διαδρομή περιπάτου και ποδηλασίας κατά μήκος ενός παραλιακού μετώπου που για δεκαετίες παρέμενε αποκομμένο από την καθημερινότητα της πόλης.

Ήδη, η πρώτη φάση της Ακταίας Οδού, μήκους περίπου 1.050 μέτρων, έχει παραδοθεί στο κοινό, ενώ η τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στον Γαρύλλη, αποτέλεσε ακόμη ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της σύνδεσης.

Παράλληλα, ο Δήμος Λεμεσού προωθεί τον ευρύτερο σχεδιασμό για την οριστική ανάπλαση της Ακταίας Οδού, μέσα από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ενώ ήδη έχουν γίνει εργαστήρια με όλους τους εμπλεκομένους για τη διαμόρφωση των όρων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η περιοχή συγκεντρώνει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, με νέες οικιστικές επενδύσεις, διατηρητέα βιομηχανικά κτήρια και χώρους πολιτισμού.