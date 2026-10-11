Στον αναπνευστήρα οι κοινότητες Σολιάς και Μαραθάσας: Περίμεναν αυτοκινητόδρομο το 2029, θα έρθει το 2032 - Όνειρο για στέγαση στα αζήτητα

Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας–Τροόδους, από τον Αστρομερίτη μέχρι τον Ατσά, έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία εδώ και μερικούς μήνες. Για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα εκκρεμεί το τμήμα Ακακίου–Αστρομερίτη, μήκους περίπου 18 χιλιομέτρων, για το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός. Εφόσον δεν προκύψουν εμπλοκές από ενδεχόμενες προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2032. Πίσω, όμως, από τις ημερομηνίες και τα χρονοδιαγράμματα κρύβεται μια ιστορία καθυστέρησης που μετρά περισσότερο από μισό αιώνα. Πρόκειται για έναν οδικό άξονα που είχε αποφασιστεί πριν το 1974 και, σύμφωνα με τον σημερινό σχεδιασμό, θα ολοκληρωθεί το 2032. 58 χρόνια μετά την εισβολή. Στο μεταξύ, ο χρόνος δεν σταμάτησε για τις ορεινές κοινότητες. Χωριά ερήμωσαν, σχολεία έχασαν τους μαθητές τους, νέοι αναζήτησαν δουλειά και κατοικία στις πόλεις, επιχειρήσεις έκλεισαν και ο πληθυσμός συρρικνώθηκε και γέρασε. Ο δρόμος που θα μπορούσε να είχε συμβάλει στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής φτάνει, τελικά, όταν πολλές κοινότητες δίνουν πλέον μάχη για να συγκρατήσουν και τους τελευταίους μόνιμους κατοίκους τους. Η παράδοση του νέου τμήματος αποτελεί ασφαλώς σημαντική εξέλιξη, κυρίως για την οδική ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Το ίδιο και για τη Στρατηγική για τις Ορεινές Κοινότητες, που δίνει κάτι περισσότερο από ελπίδα ότι οι κοινότητες του Τροόδους μπορούν να ανθίσουν ξανά. Το ερώτημα, όμως, είναι αν η πολιτεία θα κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα στα υπόλοιπα μέτωπα. Τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, ώστε να μην χρειαστούν άλλα 50 χρόνια για να αποκτήσουν τα ορεινά τις προϋποθ...