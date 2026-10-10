Νυφικές καμπάνες για την κόρη της συγγραφέως και εκδότριας Αμαλίας Πικρίδου, παντρεύτηκε σήμερα στην Πάφο!

Το μυστήριο τελέστηκε στις 16:00, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου, ενώ στη συνέχεια το ζευγάρι υποδέχθηκε συγγενείς και φίλους στο Elysium Hotel, όπου πραγματοποιήθηκαν τα συγχαρητήρια και η δεξίωση.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τους δύο νεόνυμφους, με τις ευχές των αγαπημένων τους προσώπων να τους συνοδεύουν στο κοινό τους ταξίδι.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι!