Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα χαρούμενη ημέρα έζησαν σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Matthew και η Marion, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στην Πάφο. Η Marion, κόρη της συγγραφέως και εκδότριας Αμαλίας Πικρίδου, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Matthew, σε μια σημαντική στιγμή για την ίδια και τις οικογένειές τους.
Νυφικές καμπάνες για την κόρη της συγγραφέως και εκδότριας Αμαλίας Πικρίδου, παντρεύτηκε σήμερα στην Πάφο!
Το μυστήριο τελέστηκε στις 16:00, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου, ενώ στη συνέχεια το ζευγάρι υποδέχθηκε συγγενείς και φίλους στο Elysium Hotel, όπου πραγματοποιήθηκαν τα συγχαρητήρια και η δεξίωση.
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τους δύο νεόνυμφους, με τις ευχές των αγαπημένων τους προσώπων να τους συνοδεύουν στο κοινό τους ταξίδι.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.