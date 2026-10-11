Με μεγάλη συμμετοχή το 2ο Φεστιβάλ Αβοκάντο Αργάκας

Η διοργάνωση εξελίσσεται σε ετήσιο θεσμό, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προβολή της Αργάκας ως περιοχής παραγωγής ποιοτικού αβοκάντο. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκκης, υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε το Φεστιβάλ. Ο Υπουργός απηύθυνε χαιρετισμό, συμμετέχοντας στη διοργάνωση που ανέδειξε τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τη γαστρονομία και την παράδοση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι επιδείξεις μαγειρικής, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν πρωτότυπες συνταγές με βασικό συστατικό το αβοκάντο. Στις γαστρονομικές παρουσιάσεις συμμετείχαν η τηλεμαγείρισσα Χρύσω Λέφου, ο chef Χρίστος Χριστοδούλου και ο pastry chef Θωμάς Φιλίππου.

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος και μαθητές της Ξενοδοχειακής Σχολής του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, Μάριου Μακρυλουκά, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της γαστρονομίας. Παράλληλα, στον χώρο λειτούργησαν περίπτερα με φαγητό, ποτό και τοπικά προϊόντα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν γεύσεις της περιοχής. Ξεχωριστή δραστηριότητα αποτέλεσε, επίσης, το εργαστήριο κατασκευής ψηφιδωτών με θέμα το αβοκάντο.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισιώθηκε από κυπριακούς και λαϊκούς χορούς, τους οποίους παρουσίασε το Χορευτικό Συγκρότημα Αργάκας, υπό την καθοδήγηση των χοροδιδασκάλων Πανίκου και Κυριάκου Λοΐζου. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με την Ειρήνη Πελαγία και τον Κυριάκο Χατζηανδρέου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Χρίστου Φιλίππου, προσφέροντας ψυχαγωγία στους παρευρισκομένους.

Σημαντική θέση στη διοργάνωση είχε και η βράβευση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ζωγραφικής, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ με τη συμμετοχή παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Αργάκας. Μέσα από τις δημιουργίες τους, οι μικροί καλλιτέχνες προσέγγισαν με τη δική τους ματιά το θέμα του αβοκάντο.

Σε ανακοίνωσή τους, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και η ΣΕΔΙΓΕΠ Αργάκας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς όλους τους συμμετέχοντες, τους χορηγούς, τους εθελοντές και τους επισκέπτες που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Αβοκάντο, οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, με στόχο τη συνέχιση της προσπάθειας για την προβολή του αβοκάντο Αργάκας, την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και την ανάδειξη της γαστρονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, καταλήγει η ανακοίνωση.