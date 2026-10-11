Τις συνθήκες θανάτου μίας Ελληνοκύπριας γυναίκας, 42 ετών, εξετάζει η Αστυνομία στη Λεμεσό που διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου.
Νεκρή γυναίκα στην οικία της στη Λεμεσό - Γείτονας ενημέρωσε την Αστυνομία
Η γυναίκα βρέθηκε σε κατάσταση τυμπανισμού και φαίνεται ότι ήταν νεκρή, χωρίς να την αναζητήσει κανείς για κάποιες μέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε χθες το απόγευμα νεκρή στην οικία της που βρίσκεται στην περιοχή της Ομόνοιας. Την Αστυνομία ενημέρωσε γείτονας, καθώς από την ανώγειο κατοικία στην οποία διέμενε η άτυχη γυναίκα, αναδυόταν δυσοσμία.
Η γυναίκα βρέθηκε σε κατάσταση τυμπανισμού και φαίνεται ότι ήταν νεκρή, χωρίς να την αναζητήσει κανείς για κάποιες μέρες.
Τα ακριβή αίτια θανάτου της, αναμένεται να καταδείξει η νεκροτομή επί της σορού της που θα διενεργηθεί αύριο.
Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.
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