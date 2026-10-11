Νεκρή γυναίκα στην οικία της στη Λεμεσό - Γείτονας ενημέρωσε την Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε χθες το απόγευμα νεκρή στην οικία της που βρίσκεται στην περιοχή της Ομόνοιας. Την Αστυνομία ενημέρωσε γείτονας, καθώς από την ανώγειο κατοικία στην οποία διέμενε η άτυχη γυναίκα, αναδυόταν δυσοσμία.

Η γυναίκα βρέθηκε σε κατάσταση τυμπανισμού και φαίνεται ότι ήταν νεκρή, χωρίς να την αναζητήσει κανείς για κάποιες μέρες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της, αναμένεται να καταδείξει η νεκροτομή επί της σορού της που θα διενεργηθεί αύριο.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.