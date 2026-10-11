Χαρ. Πιττοκοπίτης: Κοντά στις κοινότητες Αρμίνους και Κοιλίνεια

Σε ανακοίνωση του, ο κ. Πιττοκοπίτης υπογράμμισε τη σημασία της επαφής με τους κατοίκους της υπαίθρου, καθώς και της διατήρησης των τοπικών παραδόσεων και της πολιτιστικής ταυτότητας των κοινοτήτων.

Όπως ανέφερε, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων με τους κατοίκους, αλλά και η καταγραφή των προβληματισμών τους, αποτελούν σημαντικό οδηγό για τη χάραξη πολιτικών που θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση της κυπριακής υπαίθρου.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου έστειλε, μέσα από την παρουσία του στις εκδηλώσεις, το μήνυμα ότι η στήριξη των κοινοτήτων προϋποθέτει ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους τους, κατανόηση των αναγκών τους και ανάδειξη των παραδόσεων που διατηρούν ζωντανή την τοπική κοινωνία.

Η αναζωογόνηση της υπαίθρου και η διατήρηση της ζωής στις μικρές κοινότητες παραμένουν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και το μέλλον της κυπριακής περιφέρειας, κατέληξε.