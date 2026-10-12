Σχολεία, γιατροί, φροντιστές, δουλειές, φορολογικά κίνητρα: Όσα λείπουν από τα χωριά των ορεινών

Όπως καταμαρτυρούν τα όσα είπαν οι κοινοτάρχες στον «Π», το κράτος χρηματοδοτεί τη φροντίδα ηλικιωμένων, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι να τους φροντίσουν. Επενδύει στην εκπαίδευση, αλλά ένα σχολικό τμήμα μπορεί να κριθεί από έναν και μόνο μαθητή. Και ενώ επιδιώκει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, υφιστάμενες επιχειρήσεις παραμένουν εγκλωβισμένες σε προβλήματα αδειοδότησης.

Η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, έχει θέσει σε εφαρμογή σημαντικές παρεμβάσεις, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τις κοινότητες. Το ίδιο και η κατασκευή του δρόμου Λευκωσίας-Τροόδους που θα ολοκληρωθεί το 2032. Ωστόσο, η προσπάθεια προσκρούει σε χρόνιες αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, ελλείψεις προσωπικού και οριζόντιες πολιτικές που δεν λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών.

Μια τάξη κρίνει το μέλλον ενός χωριού

Η εικόνα της εκπαίδευσης στις ορεινές κοινότητες αποτυπώνει τόσο τη σημασία των υφιστάμενων σχολικών υποδομών, όσο και τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις περιοχές. Στις 161 κοινότητες που καλύπτει η Εθνική Στρατηγική λειτουργούν 25 νηπιαγωγεία με περίπου 560 παιδιά, 26 δημοτικά σχολεία με περίπου 1.380 μαθητές και οκτώ σχολεία μέσης εκπαίδευσης, με περίπου 1.290 μαθητές. Από αυτούς, 710 φοιτούν στις τάξεις γυμνασίου και 580 στις τάξεις λυκείου, περιλαμβανομένων τεχνικών, ξενοδοχειακών και οικονομικών κατευθύνσεων.

Συνολικά, πρόκειται για περίπου 3.230 παιδιά και μαθητές, αριθμός που αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό παράγοντα για τη διατήρηση της ζωής στις ορεινές περιοχές.

Οι διαφορές είναι εντυπωσιακές

Στον Κάμπο, το μικρότερο νηπιαγωγείο και το μικρότερο δημοτικό σχολείο έχουν μόλις δύο μαθητές το καθένα. Στον αντίποδα, το μεγαλύτερο νηπιαγωγείο, στις Κυβίδες, φιλοξενεί 49 παιδιά, ενώ το μεγαλύτερο δημοτικό σχολείο, στην Τριμίκλινη, αριθμεί 136 μαθητές. Στη μέση εκπαίδευση, η Σχολή Μιτσή στη Λεμύθου έχει 97 μαθητές, ενώ το γυμνάσιο–λύκειο Λευκάρων 327.

Οι αριθμοί αναδεικνύουν ακριβώς γιατί η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για τη λειτουργία σχολείων και τμημάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις μικρές κοινότητες.

Στη Σολιά, ο Ιωάννης Χειμωνίδης, κοινοτάρχης Ευρύχου, περιγράφει περίπτωση κατά την οποία η διαφορά ενός μαθητή επηρέαζε τη δυνατότητα λειτουργίας και τρίτου τμήματος στο γυμνάσιο. Οι μαθητές δεν ήταν 42, ήταν 41! Η μείωση των τμημάτων, εξηγεί, περιορίζει τις εκπαιδευτικές επιλογές. Αυτό που αξιώνουν γονείς και κοινότητες είναι να χαλαρώσουν τα κριτήρια για τις ορεινές περιοχές.

Η στρατηγική έχει ήδη οδηγήσει σε αποφάσεις που επιτρέπουν τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων λυκείου. Πρόκειται για σημαντική αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών της ορεινής εκπαίδευσης.

Οι κοινότητες, όμως, ζητούν η ίδια λογική να εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλες τις βαθμίδες. «Την παιδεία τη διαχειρίζονται σαν να είμαστε Λευκωσία. Είμαστε όμως ορεινή περιοχή», παρατηρεί ο Μίλτος Ιερίδης, κοινοτάρχης Σπηλιών και πρόεδρος του Συμπλέγματος Σολέας. Για ένα μικρό χωριό, δύο μαθητές δεν είναι απλώς ένας αριθμός που δεν δικαιολογεί τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Είναι δύο παιδιά που ζουν εκεί, οικογένειες που εξακολουθούν να στηρίζουν την κοινότητα και μια προοπτική συνέχειας.

Εξωσχολικές δραστηριότητες

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη λειτουργία των σχολείων. Οι γονείς αναζητούν, επίσης, εξωσχολικές δραστηριότητες, αθλητισμό, χορό, μουσική και δημιουργική απασχόληση. Η Κατερίνα Χριστοδούλου, κοινοτάρχισσα Οίκου Μαραθάσας, αναφέρει ότι αναγκάζεται να μεταβαίνει μέχρι το Ακάκι, μισή ώρα δρόμο, για να παρακολουθήσει η κόρη της μαθήματα χορού. «Με την κόρη μου πάμε Ακάκι το Σάββατο, την περιμένω δύο ώρες για να κάνει χορό», λέει. Επισημαίνει ότι οι γονείς θα μπορούσαν να οργανωθούν, κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουν, ώστε να προσφέρονται περισσότερες δραστηριότητες στα χωριά. Όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες.

Υπάρχουν όμως και ενθαρρυντικά παραδείγματα. Ο «Μαραθόκοσμος», ο παιδαγωγικός σταθμός της περιοχής, ξεκίνησε το 2020 με πέντε παιδιά και, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, έφτασε τα 23.

Αυτό είναι, ίσως, ένα από τα πιο αισιόδοξα στοιχεία της προσπάθειας αναζωογόνησης. Οικογένειες που επιστρέφουν και παιδιά που μεγαλώνουν στα χωριά. Το ζητούμενο είναι να μην εξαναγκαστούν να φύγουν ξανά.

Κέντρα υγείας με σοβαρές ελλείψεις

Η καταγραφή των υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει ένα δίκτυο που εκτείνεται σε πολλές περιοχές της ορεινής Κύπρου. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για το Τρόοδος, ιατρικά κέντρα λειτουργούν στον Αγρό, στην Ευρύχου, στον Κάμπο, στο Κελλάκι, στο Όμοδος, στο Παλαιχώρι, στην Παναγιά, στην Πάχνα, στον Πεδουλά, στις Πλάτρες, στη Σαλαμιού και στη Φύτη, καθώς και Κέντρο Υγείας στο Νοσοκομείο Τροόδους στην Κυπερούντα. Το Νοσοκομείο Τροόδους εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους 84 κοινοτήτων: της Πιτσιλιάς, της Σολιάς, της Μαραθάσας και ευρύτερων περιοχών της Λεμεσού και της Λευκωσίας.

Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας μέσω κοινοτικών νοσηλευτών. Πρόκειται για σημαντικές υποδομές και υπηρεσίες, ιδιαίτερα για μια περιοχή με μεγάλη γεωγραφική διασπορά και αυξημένο ποσοστό ηλικιωμένων.

Βεβαίως, όπως τονίζουν οι κοινοτάρχες, η ύπαρξη ενός κέντρου υγείας στον χάρτη δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο κάτοικος έχει εύκολη και έγκαιρη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεται. Στην Ευρύχου, επισημαίνει ο κ. Χειμωνίδης, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την περιορισμένη στελέχωση και την παρουσία παιδιάτρου μόλις μία φορά την εβδομάδα. Ο Μίλτος Ιερίδης σχολιάζει σκωπτικά ότι «το παιδί δεν μπορεί να αρρωστήσει άλλη μέρα απ' εκείνην που υπάρχει παιδίατρος»…

30 σκαλιά για τις τουαλέτες

Ειδικά για το υγειονομικό κέντρο Ευρύχου, οι δύο κοινοτάρχες αναφέρονται, επίσης, στην παλαιότητα του κτηρίου και στις δυσκολίες πρόσβασης σε βασικούς χώρους του. «Έχει αποχωρητήριο που πρέπει να κατεβείς 30 σκαλιά», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Περιγράφουν εγκαταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης μονάδας υγείας, ιδιαίτερα όταν μεγάλο μέρος των εξυπηρετουμένων είναι ηλικιωμένοι.

Καλό παράδειγμα στον Καλοπαναγιώτη

Στη Βόρεια Μαραθάσα, αντίστοιχα, οι κοινότητες επισημαίνουν ότι το Κέντρο Υγείας Πεδουλά έχει αποδυναμωθεί αντί να ενισχυθεί. Ο κοινοτάρχης Καλοπαναγιώτη και πρόεδρος του συμπλέγματος Βόρειας Μαραθάσας, Λάμπρος Λάμπρου, περιγράφει την προσπάθεια δημιουργίας χώρων ιατρείου και φυσιοθεραπείας στον Καλοπαναγιώτη, ώστε οι κάτοικοι να μην αναγκάζονται να μεταβαίνουν στη Λευκωσία για κάθε ανάγκη.

Εξηγεί ότι διαμόρφωσε δύο αίθουσες σε ιατρείο και φυσιοθεραπευτήριο, επιδιώκοντας να προσελκύσει γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. «Πρέπει να υπάρχει μόνιμος γιατρός», τονίζει για την περιοχή. Η ανταπόκριση δείχνει πόσο πραγματική είναι η ζήτηση. Σύμφωνα με τις σημειώσεις της τοπικής αρχής, οι υπηρεσίες φυσιοθεραπείας εξυπηρετούν μέχρι και 16 άτομα σε μία ημέρα, ενώ υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η συχνότητά τους.

Όπως όλοι επισημαίνουν, η αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπερούντας αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά δεν εξαλείφει την ανάγκη για επαρκώς στελεχωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα κοντά στον τόπο κατοικίας. Εν κατακλείδι, το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα κέντρα διαθέτει η ορεινή Κύπρος, αλλά πόσες και ποιες υπηρεσίες παρέχονται σε αυτά, πόσο συχνά και με ποιο προσωπικό.

Έξι στέγες, αλλά λείπουν φροντιστές

Η κοινωνική φροντίδα αποτελεί ακόμη ένα πεδίο στο οποίο η Εθνική Στρατηγική έχει δημιουργήσει υποδομές, χωρίς, όμως, να έχουν εξαλειφθεί οι ανάγκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις ορεινές κοινότητες λειτουργούν έξι δομές στέγασης ηλικιωμένων: Στον Αγρό, στη Βάσα Κοιλανίου, στην Ευρύχου, στην Κυπερούντα, στο Παλαιχώρι Ορεινής και στο Φοινί.

Στη Σαλαμιού λειτουργεί κέντρο ενηλίκων, ενώ υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας παρέχονται στη Βάσα Κοιλανίου, στην περιοχή Πραιτωρίου–Κεδάρων–Φιλούσας και στην Τριμίκλινη. Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει νέα στέγη ηλικιωμένων στη Συλίκου.

Η ανάπτυξη αυτών των δομών είναι ουσιαστική, καθώς πολλοί ηλικιωμένοι ζουν μόνοι, με τα παιδιά τους εγκατεστημένα στα αστικά κέντρα και συνεπώς χωρίς βοήθεια. Ωστόσο, η Μαρία, η κοινωνική λειτουργός που εξυπηρετεί κοινότητες της Σολιάς και της Μαραθάσας, περιγράφει μια πραγματικότητα που δεν αποτυπώνεται μόνο με τον αριθμό των δομών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση. Μέσα από αυτό παρέχεται βοήθεια σε ευάλωτα άτομα και οικογένειες, αξιολογούνται ανάγκες και γίνονται παραπομπές στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η λειτουργός, μια υπόθεση που στην πόλη θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί μέσα σε μία ημέρα, στις ορεινές κοινότητες μπορεί να απαιτήσει μία εβδομάδα συντονισμού. «Η κύρια δυσκολία είναι ότι δεν υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες για να μπορέσουν να πλαισιώσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα», αναφέρει.

Δίνουν επίδομα, δεν υπάρχουν φροντιστές

Το πρόβλημα είναι η έλλειψη διαθέσιμων υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που δικαιούνται οικονομική στήριξη για κατ' οίκον φροντίδα, αλλά δεν μπορούν να βρουν φροντιστή πρόθυμο να μεταβεί στην κοινότητά τους. Άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια για το μπάνιο, την προσωπική υγιεινή, την καθαριότητα του σπιτιού τους ή τις καθημερινές τους ανάγκες, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για να μεταβεί στην οικία τους.

«Δεν έχουμε φροντιστές να έρχονται πάνω να τους φροντίζουν», σημειώνει η κοινωνική λειτουργός. Έτσι, η έγκριση ενός επιδόματος δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική φροντίδα. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οικογένειες με παιδιά που χρειάζονται εργοθεραπεία, λογοθεραπεία ή άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι μετακινήσεις προς τα αστικά κέντρα είναι συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές.

Στα θετικά καταγράφονται οι προσπάθειες συνεργασίας με ΜΚΟ και επαγγελματίες, ώστε να μεταφέρονται υπηρεσίες στις κοινότητες.

Επιχειρήσεις εγκλωβισμένες στις άδειες

Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσουν ξανά πληθυσμό τα ορεινά. Στη Σολιά, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων αναδεικνύουν το πρόβλημα της λεγόμενης «απομονωτικής λωρίδας», που είχαμε θίξει και στο πρώτο μέρος του οδοιπορικού, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα δημιουργίας νόμιμων εισόδων και εξόδων σε τεμάχια και επαγγελματικά υποστατικά. Ο κ. Ιερείδης επισημαίνει ότι οι περιορισμοί επηρεάζουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, από μηχανουργεία μέχρι καταστήματα και χώρους εστίασης.

Σημαντική παρέμβαση για εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων είναι η δημιουργία οργανωμένης βιοτεχνικής περιοχής στον Ατσά, με ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους τοπικούς εκπροσώπους, από περίπου 60 επιχειρήσεις. «Τις θέλουμε να μείνουν εδώ, αλλά να φύγουν από τις οικιστικές ζώνες», εξηγεί ο κ. Ιερείδης. Πρόκειται για θετική προοπτική, καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει τη μεταφορά δραστηριοτήτων από οικιστικές περιοχές και να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας αλλά και διαβίωσης. Όμως, μέχρι να υλοποιηθεί το έργο, οι επαγγελματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα αδειοδότησης και ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να πωλήσουν, ούτε να μεταβιβάσουν την εργασία τους, αλλά ούτε να πάρουν επιδοτήσεις από τα κίνητρα που δίνει το κράτος.

Φορολογικά κίνητρα

Οι κοινότητες ζητούν φορολογικά κίνητρα, διευκολύνσεις και ειδική μεταχείριση για επιχειρήσεις που επιλέγουν να δραστηριοποιούνται στο βουνό. «Μας μεταχειρίζονται σαν να εδρεύουμε στις πόλεις. Για μας δεν αλλάζει τίποτα», αναφέρει ο κ. Ιερείδης, θέτοντας το ζήτημα της διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης. Ανάλογα προβλήματα περιγράφονται στη Μαραθάσα, όπου παλαιές επιχειρήσεις και χώροι εστίασης δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν σχέδια επιχορήγησης επειδή τα υποστατικά τους δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες.

Ο Μάριος Χαραλάμπους, κοινοτάρχης Γερακιών, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ακόμη και κτήρια κοινοτικού συμβουλίου, τα οποία είχαν χρηματοδοτηθεί από το κράτος, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν τις αναγκαίες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες. Όπως λέει, χρειάστηκαν χρόνια για να τακτοποιηθεί η κατάσταση.

Το παράδειγμα καταδεικνύει το μέγεθος της διοικητικής δυσλειτουργίας. Ακόμη και δημόσια χρηματοδοτούμενες υποδομές μπορεί να βρεθούν παγιδευμένες στις ίδιες διαδικασίες που δυσκολεύουν τους ιδιώτες.

Μετρούν τους κατοίκους τους στα δάχτυλα

Οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα της πληθυσμιακής αποψίλωσης. Στο Μηλικούρι, ο Ηλίας Αβραάμ, κοινοτάρχης, αναφέρει ότι στην τελευταία απογραφή καταγράφηκαν μόλις 13 μόνιμοι κάτοικοι. «Προσπαθούμε να το κρατήσουμε στη ζωή όσο γίνεται. Δεν είναι εύκολο», λέει. Τα σαββατοκύριακα ο αριθμός αυξάνεται, καθώς επιστρέφουν απόδημοι και επισκέπτες.

Στις Γερακιές, ο πληθυσμός εκτιμάται από τους τοπικούς εκπροσώπους σε περίπου 55 με 60 μόνιμους κατοίκους. Τα σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Χαραλάμπους, φτάνουν περίπου τους 200. Στο παρελθόν, το χωριό έστελνε δεκάδες παιδιά στο Γυμνάσιο Πεδουλά. Σήμερα, δεν υπάρχουν παιδιά στο χωριό.

Στα Σπήλια, οι κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς μπακάλικο, ενώ ανάλογη εικόνα περιγράφεται και για την Τεμβριά. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται ένας φαύλος κύκλος. Όσο μειώνεται ο πληθυσμός, τόσο λιγότερο βιώσιμες γίνονται οι υπηρεσίες. Και όσο απομακρύνονται οι υπηρεσίες, τόσο δυσκολότερο γίνεται να παραμείνει ο πληθυσμός.

Στο Μηλικούρι, η βελτίωση της πρόσβασης από την περιοχή του γεφυριού του Τζιελεφού έχει, σύμφωνα με τον κ. Αβραάμ, ενθαρρύνει περισσότερους αποδήμους να επισκέπτονται την κοινότητα. Αυτό, όμως, δεν αρκεί για να εξασφαλίσει μόνιμη κατοίκηση.

Οι μικρές κοινότητες ζητούν ενισχυμένα κίνητρα για την ανακαίνιση εγκαταλελειμμένων κατοικιών, στήριξη των λιγοστών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μεγαλύτερη κρατική χορηγία και αναθεώρηση κριτηρίων που δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος και στις ανάγκες τους.

Αναδεικνύουν το υψηλό κόστος θέρμανσης και συντήρησης των κατοικιών, το οποίο επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους. «Κάτι είναι τα €500 για το επίδομα θέρμανσης, αλλά δεν αρκούν», αναφέρει ο εκπρόσωπος του Μηλικουριού. Σε μια ορεινή κοινότητα του Τροόδους με χαμηλές θερμοκρασίες και με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, το επίδομα των €500 δεν αρκεί ούτε και για 15 μέρες θέρμανση.

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Περισσότερες ευθύνες χωρίς προσωπικό

Παράπονα διατυπώνονται από τους κοινοτάρχες και για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εκπρόσωποι της Βόρειας Μαραθάσας υποστηρίζουν ότι τα συμπλέγματα υπηρεσιών επιφορτίστηκαν με πρόσθετες ευθύνες, χωρίς να εξασφαλιστεί έγκαιρα το αναγκαίο προσωπικό. Η έλλειψη εργατών και διοικητικών υπαλλήλων επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία των κοινοτήτων, από τον καθαρισμό δημόσιων χώρων μέχρι την προώθηση αναπτυξιακών έργων.

«Φορτωθήκαμε ευθύνες, κόστος και βοήθεια μηδέν», λέει ο κ. Λάμπρου για τη μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εξασφαλιστεί το προσωπικό που είχε υποσχεθεί. Τονίζει την ανάγκη πραγματικής συνεργασίας ανάμεσα στις κοινότητες. Η κοινή αξιοποίηση υποδομών, η δημιουργία περιφερειακών υπηρεσιών και η συντονισμένη οργάνωση δραστηριοτήτων μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις. Για να λειτουργήσει, όμως, αυτή η συνεργασία χρειάζονται εργαλεία και προσωπικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μάριος Χαραλάμπους από τις Γερακιές, αναφέρεται στις δυσκολίες εξυπηρέτησης από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή στελέχωση και μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση υποθέσεων. «Ακόμη ψάχνουν φακέλους. Δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει», δηλώνει...