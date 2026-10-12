Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 7:05 το πρωί σε όχημα που κινείτο στον δρόμο Σωτήρας – Αγίας Νάπας, χωρίς να τραυματιστεί ο οδηγός, ο οποίος εξήλθε έγκαιρα από το όχημα.
Πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στον δρόμο Σωτήρας – Αγίας Νάπας
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με πυροσβεστικό και διασωστικό όχημα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με πυροσβεστικό και διασωστικό όχημα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε στις 7:25, ενώ στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο.
ΠΗΓΗ: KΥΠΕ
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