Πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στον δρόμο Σωτήρας – Αγίας Νάπας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με πυροσβεστικό και διασωστικό όχημα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε στις 7:25, ενώ στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ