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Πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στον δρόμο Σωτήρας – Αγίας Νάπας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με πυροσβεστικό και διασωστικό όχημα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 7:05 το πρωί σε όχημα που κινείτο στον δρόμο Σωτήρας – Αγίας Νάπας, χωρίς να τραυματιστεί ο οδηγός, ο οποίος εξήλθε έγκαιρα από το όχημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με πυροσβεστικό και διασωστικό όχημα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε στις 7:25, ενώ στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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