Ανδρέας Γρηγοριάδης: «Η πόλη της Πάφου χρειάζεται ασφαλείς δρόμους, άμεση παρέμβαση για σήμανση, φωτισμό και παράνομη στάθμευση»

Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγοριάδης εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση που, όπως αναφέρει, επικρατεί στους δρόμους της πόλης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανεπαρκή οδική σήμανση, στις ξεθωριασμένες διαβάσεις πεζών και στον ελλιπή φωτισμό σε σημεία όπου η ασφαλής διέλευση των πεζών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Όπως υποστηρίζει, οι συγκεκριμένες ελλείψεις δυσχεραίνουν την ασφαλή κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών, επισημαίνοντας ότι η ορατότητα και η ευδιάκριτη οδική σήμανση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο δημοτικός σύμβουλος στο φαινόμενο της παράνομης και επικίνδυνης στάθμευσης σε σημεία όπως οι κίτρινες γραμμές, τα πεζοδρόμια και οι διασταυρώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οχήματα που σταθμεύουν σε γωνίες δρόμων και σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα δημιουργούν κινδύνους για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Ο κ. Γρηγοριάδης θεωρεί ότι η ανεπαρκής εποπτεία και η απουσία αποτελεσματικών ελέγχων συμβάλλουν στη διαιώνιση του προβλήματος. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι αναφορές και οι καταγγελίες των πολιτών θα πρέπει να εξετάζονται με τη δέουσα σοβαρότητα, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο δημοτικός σύμβουλος της Ανθρώπινης Πόλης αναφέρει ότι προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην εγγραφή του ζητήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, ζητά αυστηρότερους ελέγχους, ενισχυμένη εποπτεία του οδικού δικτύου και αντιμετώπιση των παραβάσεων που, όπως επισημαίνει, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Η πόλη μας αξίζει δρόμους ασφαλείς, φωτεινούς και λειτουργικούς», τονίζει ο Ανδρέας Γρηγοριάδης, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογική ούτε να αντιμετωπίζεται με ανοχή. Καταλήγοντας, σημειώνει ότι η κυκλοφοριακή αναρχία δεν αποτελεί αναπόφευκτη πραγματικότητα, αλλά ένα πρόβλημα που, κατά την άποψή του, συνδέεται με την αμέλεια, την ανοχή στις παραβάσεις και την έλλειψη πολιτικής βούλησης, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την ουσιαστική αντιμετώπισή του.