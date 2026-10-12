Διακοπή υδροδότησης σημειώνεται σε αριθμό δρόμων του Δήμου Λεμεσού λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε σε αγωγό ύδρευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού.
Διακοπή υδροδότησης σε δρόμους της Λεμεσού λόγω βλάβης σε αγωγό
Συνεργεία του ΕΟΑ Λεμεσού εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η επαναφορά της υδροδότησης εκτιμάται ότι θα γίνει σήμερα, Δευτέρα, γύρω στις 16:00.
Συνεργεία του ΕΟΑ Λεμεσού εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η επαναφορά της υδροδότησης εκτιμάται ότι θα γίνει σήμερα, Δευτέρα, γύρω στις 16:00.
Η διακοπή επηρεάζει τις οδούς Παναγιώτη Διομήδους, Βορείου Ηπείρου, Αχαιών, Γρηγόρη Αυξεντίου, Επικούρου, Ναυπλίου, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Καρατζά, Ποσειδώνος, Φιλίου Ζαννέτου, Λεοντίου Μαχαιρά, Εθνικής Αντιστάσεως, Αιόλου, Αμφιτρύωνος Υδραίου, Ιουστίνου, Γεωργίου Π. Συκοπετρίτη, Ιωάννη Κομνηνού, Δώρου Λοΐζου, Μωυσέως, Αγίας Φυλάξεως, Δωδεκανήσου, Αθηναΐδος Ζ. Λανίτου, Αγίου Σπυρίδωνος, Πεκίνου, Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄, Αγαπήνορος, Νικολάου Γιάγκου, Χαϊδαρίου, Κωστάκη Παντελίδη, Θεσσαλονίκης, Λέλας Καραγιάννη, Ορατίου και Βίκτωρος Ουγκώ.
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