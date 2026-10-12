Αγρονόμος: Ζητά από τον ΠτΔ διερεύνηση καταγγελιών για δημόσιο χρήμα στην Τριμίκλινη

Το κόμμα ζητά έργα και αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου, επισημαίνοντας ότι τίθενται θέματα ασφάλειας για τα παιδιά. Καταγγέλλει ότι εγκρίθηκε κονδύλι 450.000 ευρώ στη Σχολική Εφορεία Τριμίκλινης, με επικεφαλής τον κοινοτάρχη, για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης, η οποία, όπως αναφέρει, δεν έχει κατασκευαστεί παρότι έχει περάσει πάνω από μία δεκαετία.

Ο Αγρονόμος καταγγέλλει ακόμη ότι μέρος του Κοινοτικού Κτηρίου παραχωρήθηκε σε επιχειρηματία για την παράδοση επί πληρωμή ιδιαίτερων μαθημάτων κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026. Ερωτήματα θέτει επίσης για τη διαχείριση του αρδευτικού φράγματος Τριμίκλινης, τη λειτουργία της Αρδευτικής Επιτροπής, τις δαπάνες και τις οικονομικές υποχρεώσεις της, καθώς και για ζητήματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

Πηγή: ΚΥΠΕ