Κύπριος με κάθε επισημότητα ο Bora Markovic! Πολιτογραφήθηκε μετά από χρόνια ταλαιπωρίας - Η διαδρομή μέχρι τη δικαίωση

Ο Μπόρα Μάρκοβιτς, ο οποίος ζει στην Κύπρο από το 1996, όταν έφτασε στο νησί από τη Σερβία σε ηλικία μόλις 10 ετών, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με γραφειοκρατικά εμπόδια και επανειλημμένες απορρίψεις των αιτήσεών του για πολιτογράφηση.

Μεγάλωσε και φοίτησε σε σχολεία της Κύπρου, την οποία πολλές φορές δήλωσε ότι θεωρεί πατρίδα του. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη φωτογραφική του δουλειά και τα βίντεο που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις φυσικές ομορφιές, τα τοπία και τις λιγότερο γνωστές γωνιές του νησιού, συμβάλλοντας στην προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό.

Η υπόθεσή του είχε απασχολήσει και τη Βουλή, έπειτα από παρέμβαση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστοφίδη, ο οποίος είχε θέσει το ζήτημα ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου. Σύμφωνα με προηγούμενη απάντηση του υπουργού, η τελευταία αίτηση πολιτογράφησης του Μάρκοβιτς, που είχε υποβληθεί το 2019, απορρίφθηκε τον Μάιο του 2023.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Τοκαρή

Την εξέλιξη χαιρέτισε με ανάρτησή του στο Facebook και ο Δημήτρης Τοκαρής, ο οποίος είχε αναδείξει δημόσια την υπόθεση του Μάρκοβιτς.

«Πληροφορήθηκα ότι ο φίλος Μπόρα παίρνει επιτέλους, μετά από 30 και πλέον χρόνια αναμονής, το κυπριακό διαβατήριο. Το άξιζε όσο λίγοι και τον συγχαίρω για την αγάπη του για την Κύπρο αλλά και την υπομονή του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τοκαρής σημείωσε επίσης ότι ο ίδιος έμαθε πολλά για την Κύπρο μέσα από το έργο του Μάρκοβιτς, ενώ εξέφρασε ευχαριστίες προς όσους στήριξαν την προσπάθεια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Υπουργό Εσωτερικών.

«Ευχαριστίες σε όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια και ειδικά στον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, που είδε το θέμα ανθρωπιστικά και πέτυχε την άρση μιας μεγάλης αδικίας που χρονολογείτο», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ευχήθηκε στον φωτογράφο: «Καλός κύπριος πολίτης φίλε Μπόρα».