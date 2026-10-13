Έρχεται κακοκαιρία: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, ανέμους και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 19:00 της Τετάρτης και θα διαρκέσει μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, βαρομετρικό χαμηλό, συνοδευόμενο από ισχυρές καταιγίδες, αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, με την ένταση της βροχής να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα.

Παράλληλα, αναμένονται μεταβλητοί άνεμοι με ισχυρές ριπές, ενώ δεν αποκλείεται και η εκδήλωση χαλαζόπτωσης.

Πρόγνωση του καιρού

Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος όπου κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση από την Τετάρτη και μικρή άνοδο την Παρασκευή για να κυμανθεί κατά το τριήμερο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.