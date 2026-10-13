Η Άννα Τσέλεπου αναδεικνύει την παράδοση μέσα από το ιστορικό παντοπωλείο της Γιόλου

Η διατήρηση του ονόματος του πατέρα της στην επιχείρηση, ακόμη και μετά τον θάνατό του, προσδίδει στο κατάστημα ιδιαίτερη ιστορική αξία.

Παράλληλα, αναδεικνύει τον σεβασμό της κ. Μαρούλας στην οικογενειακή της κληρονομιά και στη συνέχεια μιας παράδοσης που περνά από γενιά σε γενιά.

Με το χαμόγελο, την καλοσύνη και την ανθρώπινη προσέγγισή της,όπως αναφέρει η κ.Τσέλεπου για την κ.Μαρούλα εξυπηρετεί καθημερινά τους συγχωριανούς της, διατηρώντας ζωντανές τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης που χαρακτηρίζουν τις μικρές κοινότητες.

Στο κατάστημά της μπορεί κανείς να βρει σχεδόν τα πάντα, σε μικρές ποσότητες, καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της Γιόλου. Ένα μικρό μαγαζί που προσφέρει πολλά περισσότερα από προϊόντα προσφέρει προσωπική εξυπηρέτηση, οικειότητα και ανθρώπινη επαφή.

Σημαντική είναι και η διάθεση εφημερίδων και περιοδικών, μέσα από την οποία η επιχείρηση συμβάλλει στην ενημέρωση των κατοίκων, διατηρώντας παράλληλα μια συνήθεια που αποτελεί μέρος της παραδοσιακής καθημερινότητας.

Για την μελετήτρια της παράδοσης, τέτοιες περιπτώσεις έχουν ξεχωριστή σημασία,προσθέτει. Η κ. Μαρούλα Ευσταθίου και η οικογενειακή της επιχείρηση αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι της τοπικής ιστορίας και της συλλογικής μας μνήμης.

Η παράδοση δεν βρίσκεται μόνο στα μνημεία και στις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Βρίσκεται σημειώνει και στα μικρά καταστήματα των χωριών μας, στους ανθρώπους που επιμένουν να κρατούν ζωντανές τις οικογενειακές τους ρίζες και στις καθημερινές πράξεις που διατηρούν τον κοινωνικό ιστό.

Το ιστορικό αυτό κατάστημα στη Γιόλου, με αφετηρία το 1928, μας υπενθυμίζει πως η παράδοση συνεχίζει να ζει όσο υπάρχουν άνθρωποι που την τιμούν και την κρατούν ζωντανή μέσα από την καθημερινότητά ,καταλήγει.