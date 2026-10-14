«Ξηλώνουν» 36 κυρτώματα από δρόμους σε Λατσιά και Γέρι - Άρχισαν οι εργασίες

Το έργο περιλαμβάνει την αφαίρεση 20 κυρτωμάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λατσιών και 16 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γερίου. Προβλέπεται επίσης η ανακατασκευή δύο υφιστάμενων κυρτωμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα, η αντικατάσταση ενός κυρτώματος με υπερυψωμένη διάβαση πεζών και η κατασκευή υπερυψωμένου πλατό.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ενδέχεται να εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να υπάρξουν καθυστερήσεις ή άλλες μικρές δυσκολίες στην ομαλή διακίνηση των οδηγών στις περιοχές που επηρεάζονται.

Ο Δήμος απολογείται εκ των προτέρων για τυχόν ταλαιπωρία ή αναστάτωση και ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση, την υπομονή και τη συνεργασία τους.

Όπως αναφέρει, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το ταχύτερο και με ασφάλεια, με στόχο τη βελτίωση της διακίνησης και της οδικής ασφάλειας προς όφελος όλων των δημοτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ