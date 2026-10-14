Δεύτερη απόπειρα εξαίρεσης από το «Πόθεν Έσχες» του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου - Αφού καταψηφίστηκε η πρόταση νόμου Δημητρίου, κατατέθηκε νομοσχέδιο

Η συζήτηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τον Μάιο του 2025 είχε επιχειρηθεί, μέσω πρότασης νόμου του προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, να εξαιρεθούν ο πρόεδρος και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου από την κείμενη νομοθεσία για το «Πόθεν Έσχες». Η πρόταση, η οποία κατατέθηκε κατόπιν επιστολής που έλαβε ο κ. Δημητρίου από τον πρόεδρο του Συμβουλίου και πρώην δικαστή, Γιώργο Αρέστη, καταψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 8 Μαΐου 2025. Την καταψήφισαν ακόμη και βουλευτές του ΔΗΣΥ.

Μετά την απόρριψη της πρότασης νόμου, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη επανήλθε με νομοσχέδιο, επιδιώκοντας την εξαίρεση του προέδρου και των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου από την υποχρέωση υποβολής «Πόθεν Έσχες». Κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι θέσεις των κομμάτων. Κατά την προηγούμενη συζήτηση, στις 24 Ιουνίου 2026, υπέρ του νομοσχεδίου είχαν ταχθεί μόνο το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» του προέδρου και των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνονται στις δηλώσεις που ο νόμος προβλέπει ότι δημοσιοποιούνται.

Γιατί ζητούν εξαίρεση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητά την εξαίρεση του προέδρου και των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου από τη νομοθετική υποχρέωση υποβολής δήλωσης «Πόθεν Έσχες», επικαλούμενο τους ακόλουθους λόγους:

Δεν ασκεί εκτελεστική αρμοδιότητα, καθότι η τελική απόφαση για τους σχετικούς διορισμούς ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεν διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και δεν συνάπτει συμβάσεις.

Αποτελείται από μέλη τα οποία προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει, επίσης, ότι η υποχρέωση υποβολής «Πόθεν Έσχες» ενδέχεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Επικαλείται, συναφώς, την αρχή της αναλογικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι μηχανισμοί διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζονται στοχευμένα σε πρόσωπα που ασκούν ουσιαστική εξουσία λήψης αποφάσεων ή διαχειρίζονται δημόσιους πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψη τον συμβουλευτικό χαρακτήρα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, την απουσία εκτελεστικών αρμοδιοτήτων και την ήδη υφιστάμενη υποχρέωση των μελών του να υποβάλλουν δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, η Νομική Υπηρεσία κρίνει ότι δικαιολογείται η εξαίρεσή τους από την υποχρέωση υποβολής «Πόθεν Έσχες».

Παραιτήθηκαν...

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, Γιώργο Αρέστη, υπήρξαν μέλη της προηγούμενης σύνθεσης του, τα οποία παραιτήθηκαν, καθότι οι οργανισμοί ή σύνδεσμοι από τους οποίους προέρχονταν, δεν τους επέτρεπαν να υποβάλουν δήλωση «Πόθεν Έσχες». Γεγονός που καταδεικνύει, όπως υποστηρίζει, ότι η εν λόγω υποχρέωση δύναται να αποτρέψει πρόσωπα από το να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι, υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης τάχθηκαν τόσο ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου όσο και ο γενικός διευθυντής του ΣΕΛΚ, υιοθετώντας τους λόγους που επικαλούνται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Ο Έφορος Φορολογίας

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Α. Μαρκίδης, ο οποίος ελέγχει το «Πόθεν Έσχες» των ανώτερων αξιωματούχων από το 2025 – εξού και η αποκάλυψη περίπτωσης πρώην υπουργού της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που «ξέχασε» να δηλώσει κινητή και ακίνητη περιουσία ύψους €2,5 εκατ. - ανέφερε ότι είναι δύσκολη η τοποθέτηση επί της προτεινόμενης τροποποίησης, καθότι πριν την ψήφιση της βασικής νομοθεσίας, είχε συζητηθεί η ένταξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας. Ο ίδιος συμφώνησε με τη θέση ότι το εν λόγω συμβούλιο δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αμισθί προσφορά υπηρεσιών από τα μέλη του συμβουλίου, δεν θα πρέπει από μόνη της να αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης «Πόθεν Έσχες» και ότι η ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών διαφάνειας, συναρτάται πρωτίστως με τη φύση και την έκταση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται.

Άλλοθι της ημετεροκρατίας;

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο συστάθηκε επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, τον Ιούλιο του 2023, με στόχο την προετοιμασία και υποβοήθηση του έργου του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τον διορισμό μελών στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών και των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου. Οι πολίτες υποβάλλουν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όταν προκηρύσσονται θέσεις και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο μετά από αξιολόγηση προσόντων και εμπειρίας, καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Για κάθε μια θέση, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο εισηγείται τριπλάσιο αριθμό.

Με αφορμή τους πρόσφατους διορισμούς, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε ότι 21 πρόσωπα που διορίστηκαν δεν περιλαμβάνονταν καν στις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το ΑΚΕΛ κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη χρησιμοποιεί το συμβούλιο ως άλλοθι για τον διορισμό ημετέρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου ενέγραψε το θέμα προς συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.

Στην κριτική που άσκησαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του Άλματος και της Άμεσης Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι δεν δόθηκε καμία αιτιολόγηση για τους 21 διορισμούς, η κυβέρνηση απάντησε ότι αρμόδιο για τους διορισμούς είναι το Υπουργικό Συμβούλιο.