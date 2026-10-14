Μπλόκο σε ακύρωση ενταλμάτων για Τζιαπούρα

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτημα για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari, με το οποίο ζητείτο η ακύρωση των ενταλμάτων έρευνας στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης με κατηγορουμένους, μεταξύ άλλων, την influencer Νάταλυ Τζιαπούρα και τον βαρυποινίτη Γιώργο Χριστοδούλου (Ζαβράντωνα). Η αίτηση στο Ανώτατο από τον δικηγόρο της Νάταλυς Τζιαπούρα, αφορούσε τα δικαστικά εντάλματα έρευνας που έγιναν σε οικίες και υποστατικά. Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ο εξεταστής της υπόθεσης ε...

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