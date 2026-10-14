Εμπρησμός στη Λευκωσία: Το Εφετείο διπλασίασε την ποινή φυλάκισης

Για την πρωτόδικη απόφαση, ασκήθηκε έφεση από τον Γενικό Εισαγγελέα, θεωρώντας ότι η επιβληθείσα ποινή ήταν ανεπαρκής.

Ο 26χρονος είχε παραδεχθεί την ενοχή του για εμπρησμό οχήματος, αδίκημα για το οποίο προβλέπεται μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών. Σύμφωνα με τα γεγονότα, στις 7 Νοεμβρίου 2023 έβαλε φωτιά στο όχημα προσώπου με το οποίο είχε προσωπικές διαφορές, λόγω ζήλιας. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους είχε δει τη σύντροφό του να φιλιέται με τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο υπέπεσε σε σφάλμα αρχής, υποτιμώντας τη σοβαρότητα της πράξης και τις επικίνδυνες συνθήκες διάπραξής της. Ο εμπρησμός σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας, γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα, δημιουργώντας κίνδυνο για το κοινό και παρακείμενη περιουσία.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο υπογράμμισε την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών για αδικήματα εμπρησμού, εξαιτίας των κινδύνων που συνεπάγονται. Έκρινε ότι η ζήλια δεν μπορούσε να θεωρηθεί μετριαστικός παράγοντας και ότι τα δεδομένα δεν δικαιολογούσαν τον χαρακτηρισμό της πράξης ως ενέργειας εν βρασμώ.

Ωστόσο, συνεκτίμησε το λευκό ποινικό μητρώο του καταδικασθέντος, την άμεση παραδοχή, τη συνεργασία του με τις Αρχές, την έμπρακτη μεταμέλεια και την πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές. Λήφθηκαν υπόψη η επαγγελματική του πορεία και οι προσωπικές περιστάσεις του.

Καταληκτικά, η έφεση έγινε μερικώς δεκτή, η ποινή αυξήθηκε στα δύο χρόνια φυλάκισης, ενώ η αναστολή εκτέλεσής της παρέμεινε σε ισχύ.