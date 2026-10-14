Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα - Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι

Σύμφωνα με την προειδοποίηση που εκδόθηκε, βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες, με την ένταση της βροχής να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 19:00 το βράδυ της Τετάρτης (14/10) και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10).

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με ισχυρές ριπές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Η πρόγνωση του καιρού

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο το νότιο Αιγαίο κινείται νοτιοανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή από σήμερα το απόγευμα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ωστόσο αργότερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περίπτωση καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.