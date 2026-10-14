Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (14/10) σε διαμέρισμα στα Λατσιά, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Λατσιά - Ήταν μέσα οι δύο ένοικοι
Φωτογραφία αρχείου
Η πυρκαγιά ξέσπασε από μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα διαμερίσματος όπου βρίσκονταν δύο πρόσωπα
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα διαμερίσματος στον πρώτο όροφο διώροφου συγκροτήματος, στην επαρχία Λευκωσίας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση στις 07:04 και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή».
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο στις 07:27, περίπου 23 λεπτά μετά την κλήση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά ξεκίνησε από μαγειρικό σκεύος και επεκτάθηκε στον εξοπλισμό, στους πάγκους και στην ξύλινη επένδυση της κουζίνας.
Παράλληλα, ο καπνός επηρέασε την τοιχοποιία και στους υπόλοιπους χώρους του διαμερίσματος.
Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στο εσωτερικό βρίσκονταν δύο ένοικοι. Ο ένας από αυτούς χρειάστηκε τη συνδρομή μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία τον βοήθησαν να εξέλθει με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.
Οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται σε συνεργασία με την Αστυνομία.
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