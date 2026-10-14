Melios Zoo: Τα ζώα εμποδίζουν τις κατεδαφίσεις – Χωρίς άδεια από το 2015 και ούτε ένα διοικητικό πρόστιμο (ηχητικό)

Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος του τομέα επιβολής, ιεραρχικών προσφυγών και παραπόνων του ΕΟΑ Λευκωσίας, Αγαθοκλής Αγαθοκλέους, ο Οργανισμός είναι έτοιμος να προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες, ωστόσο η παρουσία των ζώων δεν επιτρέπει την άμεση κατεδάφιση. Για τον λόγο αυτό, έχει ζητήσει από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να ενημερώσουν για το σχέδιο μετακίνησης των ζώων και τον σχετικό προγραμματισμό.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Αγαθοκλέους ανέφερε ότι ο ΕΟΑ Λευκωσίας ενημερώθηκε για την ύπαρξη της δικαστικής υπόθεσης το καλοκαίρι του 2025. Οι άδειες του πάρκου έχουν λήξει από το 2015, ενώ από το 2016 η Επαρχιακή Διοίκηση είχε καταχωρίσει ποινική υπόθεση εναντίον του υποστατικού και του ιδιοκτήτη του, λόγω επεκτάσεων εκτός των εγκεκριμένων ορίων και σε χαλίτικη γη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΕΟΑ πραγματοποίησε συναντήσεις με την Επαρχιακή Διοίκηση και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ενώ είναι έτοιμος να καταχωρίσει υπόθεση για παρακοή του διατάγματος, καθώς δεν υπήρξε συμμόρφωση. Η τελευταία δικαστική απόφαση, που αφορούσε έφεση του ιδιοκτήτη, εκδόθηκε τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2026.

Ο κ. Αγαθοκλέους εξήγησε ότι για να μπορέσει ο ΕΟΑ να εισέλθει στον χώρο και να κατεδαφίσει τα παράνομα υποστατικά, πρέπει προηγουμένως να απομακρυνθούν τα ζώα και να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά και φιλοξενία τους. Όπως ανέφερε, επειδή πρόκειται για άγρια ζώα, ενδέχεται να χρειαστεί επικοινωνία με το εξωτερικό για την εξεύρεση κατάλληλων χώρων φιλοξενίας.

Σε ό,τι αφορά την επιβολή προστίμων, ανέφερε ότι η νομοθεσία προβλέπει διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 20.000 ευρώ, ωστόσο δεν έχει επιβληθεί μέχρι στιγμής πρόστιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου μπορεί να χρειαστεί έως και δύο χρόνια για να οριστικοποιηθεί, ενώ ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση μέχρι την είσπραξή του.

Ο προϊστάμενος του ΕΟΑ Λευκωσίας σημείωσε, επίσης, ότι οι δικαστικές διαδικασίες για τέτοιες υποθέσεις μπορεί να διαρκέσουν από δύο έως τέσσερα χρόνια. Όπως ανέφερε, ο Οργανισμός έχει μεταφέρει στα αρμόδια υπουργεία θέσεις για βελτίωση της νομοθεσίας και των διαθέσιμων εργαλείων, ώστε τα μέτρα επιβολής να εφαρμόζονται ταχύτερα και δικαιότερα.

Ο κ. Αγαθοκλέους επανέλαβε ότι ο ΕΟΑ αναμένει το χρονοδιάγραμμα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και, μόλις το παραλάβει, θα θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το διάταγμα.

Ακούστε την παρέμβαση του Αγαθοκλή Αγαθοκλέους στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 14-10-2026