Νωρίτερα θα «χτυπήσει» τελικά η κακοκαιρία - Για 14 ώρες θα βρίσκεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση

Σύμφωνα με τη νέα προειδοποίηση, βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο, με την ένταση της βροχής να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 15:00 της Τετάρτης (14/10) και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10).

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, οι άνεμοι αναμένεται να είναι μεταβλητοί, με ισχυρές ριπές, ενώ υπάρχει και πιθανότητα χαλαζόπτωσης.

Η νέα προειδοποίηση εκδόθηκε στις 09:46 το πρωί της Τετάρτης και αντικαθιστά την προηγούμενη, με αριθμό 66.

Σημειώνεται ότι το επίπεδο επικινδυνότητας παραμένει πορτοκαλί, με τη σημαντικότερη αλλαγή να αφορά την έναρξη ισχύος της προειδοποίησης, η οποία μεταφέρθηκε τέσσερις ώρες νωρίτερα.