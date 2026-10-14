Σε επικαιροποίηση της πορτοκαλί προειδοποίησης για ισχυρές καταιγίδες προχώρησε το Τμήμα Μετεωρολογίας, μεταφέροντας την ώρα έναρξης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στις 15:00 το απόγευμα της Τετάρτης (14/10), αντί στις 19:00 που αναφερόταν στην προηγούμενη προειδοποίηση.
Νωρίτερα θα «χτυπήσει» τελικά η κακοκαιρία - Για 14 ώρες θα βρίσκεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση
Τέσσερις ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό η έναρξη της προειδοποίησης – Από τις 15:00 της Τετάρτης μέχρι τις 05:00 της Πέμπτης – Ισχυρές καταιγίδες με έως 70 χιλιοστά βροχής την ώρα και πιθανό χαλάζι
Σύμφωνα με τη νέα προειδοποίηση, βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο, με την ένταση της βροχής να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα.
Η πορτοκαλί προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 15:00 της Τετάρτης (14/10) και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10).
Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, οι άνεμοι αναμένεται να είναι μεταβλητοί, με ισχυρές ριπές, ενώ υπάρχει και πιθανότητα χαλαζόπτωσης.
Η νέα προειδοποίηση εκδόθηκε στις 09:46 το πρωί της Τετάρτης και αντικαθιστά την προηγούμενη, με αριθμό 66.
Σημειώνεται ότι το επίπεδο επικινδυνότητας παραμένει πορτοκαλί, με τη σημαντικότερη αλλαγή να αφορά την έναρξη ισχύος της προειδοποίησης, η οποία μεταφέρθηκε τέσσερις ώρες νωρίτερα.
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