Ανοικτή πρόσκληση στους λογοτέχνες της Πάφου για συνεργασία και πολιτιστική δημιουργία

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 12:00, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η γνωριμία μεταξύ ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της λογοτεχνίας, η ανταλλαγή ιδεών και η δημιουργία προϋποθέσεων για συνεργασίες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων καλλιτεχνικών δράσεων στην πόλη.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους λογοτέχνες της Πάφου, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία για ουσιαστική επικοινωνία, παρουσίαση προτάσεων και διερεύνηση κοινών πρωτοβουλιών που θα εμπλουτίσουν την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η συνάντηση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, αναδεικνύοντας τον ρόλο του πολιτισμού ως ζωντανού στοιχείου της τοπικής κοινωνίας.

Πληροφορίες και συμμετοχές: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών: 26818569 Δρ. Στέλιος Σοφόκλη: 99 426673