Δεν θα «χτυπήσει» παντού με την ίδια ένταση η κακοκαιρία: Πού αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα - Πιθανό CY Alert

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι η βροχόπτωση αναμένεται να επηρεάσει ολόκληρη την Κύπρο, ωστόσο η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων δεν θα είναι η ίδια παντού. «Θα είναι μεμονωμένα τα φαινόμενα που θα είναι ισχυρά», είπε. Για τη Λευκωσία αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ηπιότερες από ό,τι στα δυτικά και νότια παράλια.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αποστολής προειδοποίησης μέσω του συστήματος CY Alert, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Πολιτικής Άμυνας, η οποία έχει ενημερωθεί για την κατάσταση. «Ενδεχομένως ναι, να πάρετε το CY Alert», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έχει υπάρξει συνεννόηση με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Ο κ. Χρυσάνθου εκτίμησε ότι οι βροχές μπορούν να ενισχύσουν τις εισροές στα φράγματα, αλλά το μέγεθός τους θα φανεί αφού εκδηλωθούν τα φαινόμενα. «Είναι ικανές οι βροχές που θα έρθουν για να δώσουν εισροές στα φράγματα. Αν αυτές είναι καλές ή λίγες, αυτό θα διαφανεί», είπε.

Βροχές προβλέπονται και την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν κατά διαστήματα και το Σαββατοκύριακο, χωρίς την ένταση των σημερινών φαινομένων. Για τον καιρό κατά το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός είπε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις, προσθέτοντας ωστόσο ότι «τα μηνύματα είναι θετικά».

Στο 36,8% η πληρότητα των φραγμάτων

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η συνολική πληρότητα των φραγμάτων ανέρχεται σήμερα στο 36,8%. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού είναι 110,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από συνολική χωρητικότητα 300,1 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Το φράγμα Καλοπαναγιώτη έχει την υψηλότερη πληρότητα, στο 100%. Ακολουθούν τα φράγματα Κλήρου - Μαλούντας - Ακακίου με 87%, Σολέας με 84%, Ταμασού με 79%, Ξυλιάτου με 74%, Βυζακιάς με 71% και Αρμίνου με 63%.

Η πληρότητα βρίσκεται στο 60% στο φράγμα Πωμού, στο 48% στα φράγματα Γερμασόγειας και Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, στο 44% της Αργάκας, στο 43% των Πολεμιδιών, στο 42% της Κανναβιού, στο 39% της Ευρέτου και στο 37% του Κούρη.

Στα υπόλοιπα φράγματα, η πληρότητα ανέρχεται σε 35% στον Ασπρόκρεμμο, 30% στον Μαυροκόλυμπο, 25% στον Διπόταμο, 22% στην Καλαβασό, 17% στα Λεύκαρα και 8% στην Άχνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ