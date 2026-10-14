Πολιτική Άμυνα: Καλούνται για διετή υπηρεσία γυναίκες και άνδρες συγκεκριμένων ηλικιών – Ποιοι πρέπει να παρουσιαστούν

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η εγγραφή και κατάταξη θα γίνεται στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) ανά επαρχία, στους κατά τόπους Σταθμούς ή Υποσταθμούς Πολιτικής Άμυνας ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής. Οι υπόχρεες και οι υπόχρεοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο πολιτικής ταυτότητας.

Στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, η εγγραφή των γυναικών θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026. Για τους άνδρες, η διαδικασία θα γίνει από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Τα ωράρια και τα σημεία εγγραφής ανά επαρχία είναι τα ακόλουθα:

Επαρχία Λευκωσίας

Στις αστικές περιοχές, η εγγραφή θα γίνεται από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. και από τις 5:30 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας.

Στις αγροτικές περιοχές, η εγγραφή θα γίνεται από τις 5:30 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας ή από τις 6:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ. στους κατά τόπους Σταθμούς ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής.

Επαρχία Λεμεσού

Στις αστικές περιοχές, η εγγραφή θα γίνεται από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. και από τις 5:30 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Λεμεσού.

Στις αγροτικές περιοχές, η εγγραφή θα γίνεται από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων και από τις 5:30 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Λεμεσού.

Επαρχία Λάρνακας

Στις αστικές περιοχές, η εγγραφή θα γίνεται από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. και από τις 5:30 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Λάρνακας.

Στις αγροτικές περιοχές, η εγγραφή θα γίνεται από τις 5:30 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Λάρνακας ή από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. στους κατά τόπους Σταθμούς ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής.

Επαρχία Πάφου

Στις αστικές περιοχές, η εγγραφή θα γίνεται από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. και από τις 5:00 μ.μ. έως τις 7:00 μ.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Πάφου. Στις υπόλοιπες περιοχές, θα γίνεται από τις 5:00 μ.μ. έως τις 7:00 μ.μ. στους κατά τόπους Σταθμούς ή Υποσταθμούς.

Επαρχία Αμμοχώστου

Στον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλιμνίου, η εγγραφή θα γίνεται από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. και από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Αμμοχώστου. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας, θα γίνεται από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. στον Υποσταθμό Πολιτικής Άμυνας Δερύνειας. Στις υπόλοιπες περιοχές, η εγγραφή θα γίνεται από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. στους κατά τόπους Σταθμούς ή Υποσταθμούς, στους Δήμους ή στις Κοινότητες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη εξαιρούνται τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι δικαστές, τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι Γενικοί Διευθυντές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι διευθυντές ή προϊστάμενοι κυβερνητικών τμημάτων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι διευθυντές Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου, καθώς και τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων Πολιτικής Άμυνας.

Εξαιρούνται επίσης οι κληρικοί και όσοι υπηρετούν μόνιμα στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, στον Κυπριακό Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή στις φυλακές. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά, όσοι έχουν εκπληρώσει τη θητεία τους και ανήκουν σε κλάσεις της Εθνικής Φρουράς που δεν έχουν απολυθεί από την εφεδρεία, καθώς και όσοι, λόγω ειδικών προσόντων, είναι ενταγμένοι στην εφεδρεία ή σε άλλες μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Εξαιρούνται από αυτή την τελευταία κατηγορία τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται ειδική αναφορά στη νομοθεσία περί Εθνικής Φρουράς ή στα οποία, βάσει της ίδιας νομοθεσίας, έχει χορηγηθεί εξαίρεση ή αναστολή από την υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά.

Εξαιρούνται ακόμη όσοι υπηρετούν σε υπηρεσία που έχει κηρυχθεί «Ουσιώδης Υπηρεσία» βάσει του άρθρου 6 του Νόμου και έχουν οριστεί για την εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής άμυνας της υπηρεσίας αυτής, με ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στους Κανονισμούς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων εχθρικών ενεργειών.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι όσοι εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες οφείλουν να παρουσιαστούν κανονικά για εγγραφή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια θα παραχωρηθεί εξαίρεση από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη σε όσους πληρούν τα κριτήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ