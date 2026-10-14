Θα αξιολογηθεί το πόρισμα ΤΑΚΑΤΑ το συντομότερο δυνατό είπε ο Γ. Εισαγγελέας

Προσερχόμενος στην Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου ο κ. Σαββίδης ερωτηθείς για την παραλαβή του πορίσματος και πότε η μελέτη του θα ολοκληρωθεί «γιατί ο φάκελος καθυστέρησε αρκετά» είπε ότι δεν θεωρεί πως ο φάκελος καθυστέρησε αρκετά, προσθέτοντας ότι αντιλαμβάνεται την πίεση που έχει η κοινή γνώμη, οι ενδιαφερόμενοι και οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι «για να γίνει μια αστυνομική διερεύνηση και να γίνει σωστά, πρέπει να ακολουθηθούν διαδικασίες».

Με βάση, συνέχισε, τον όγκο του υλικού που παραδόθηκε στην ΝΥ, «ο οποίος είναι πολύ μεγάλος, δεν θεωρώ ότι υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση. Από πλευράς δικής μας σίγουρα πρέπει να αξιολογηθεί, ν’ αξιολογηθεί σωστά και θα αξιολογηθεί το συντομότερο δυνατό».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, απάντησε ότι δεν υπάρχει και σημείωσε ότι οι λειτουργοί που χειρίζονται αυτά τα θέματα, ταυτόχρονα χειρίζονται ποινικές υποθέσεις στα δικαστήρια, οπότε «είναι δύσκολο να μπουν χρονοδιαγράμματα. Πάντως πρόθεσή μας είναι να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ