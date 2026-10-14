Σαρώνει η κακοκαιρία: Στο σκοτάδι περιοχές της Πάφου, διακοπές ρεύματος και στη Λάρνακα - Αναλυτικά οι περιοχές

Στην Αραδίππου, μέρος της περιοχής παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση από τις 18:11, με εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης τις 20:30.

Διακοπή ρεύματος καταγράφεται επίσης από τις 17:50 στη Μελίνη και την Οδού, καθώς και από τις 17:51 στην Ορά.

Για τις τρεις τελευταίες περιοχές δεν αναφέρεται εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της ηλεκτροδότησης.

Στο μεταξύ έχουν σημειωθεί και διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές της επαρχίας Πάφου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους. Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα βρίσκονται περιοχές όπως Κάτω Αρόδες, η Ίνεια, η Αχέλεια, ο Κάθικας και η Πέγεια.