Βλάβες στο δίκτυο της ΑΗΚ προκαλούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αραδίππου και στα χωριά Μελίνη, Οδού και Ορά, από το απόγευμα σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Σαρώνει η κακοκαιρία: Στο σκοτάδι περιοχές της Πάφου, διακοπές ρεύματος και στη Λάρνακα - Αναλυτικά οι περιοχές
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν περιοχές της Πάφου και της Λάρνακας, με τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
Στην Αραδίππου, μέρος της περιοχής παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση από τις 18:11, με εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης τις 20:30.
Διακοπή ρεύματος καταγράφεται επίσης από τις 17:50 στη Μελίνη και την Οδού, καθώς και από τις 17:51 στην Ορά.
Για τις τρεις τελευταίες περιοχές δεν αναφέρεται εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της ηλεκτροδότησης.
Στο μεταξύ έχουν σημειωθεί και διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές της επαρχίας Πάφου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους. Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα βρίσκονται περιοχές όπως Κάτω Αρόδες, η Ίνεια, η Αχέλεια, ο Κάθικας και η Πέγεια.
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