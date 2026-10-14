Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας: Καταστράφηκε ολοσχερώς, πρόλαβε να βγει έγκαιρα ο οδηγός

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του στο προστατευτικό κιγκλίδωμα του αυτοκινητόδρομου. Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Η Αστυνομία, με ανακοίνωση της, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν για κατάσβεση της πυρκαγιάς στο όχημα, το οποίο είναι σταθμευμένο στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου.