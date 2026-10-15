Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας: Η Κύπρος ζητά να κλείσει το νομικό κενό – Παρέμβαση στον ΟΗΕ

Η Κύπρος συντάχθηκε με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, χαιρετίζοντας την πρόοδο μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συγκαλέσει Διάσκεψη Πληρεξουσίων για το θέμα. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στην πρώτη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, τον περασμένο Ιανουάριο.

«Η απουσία ειδικής παγκόσμιας σύμβασης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συνιστά σημαντικό κενό στο υφιστάμενο διεθνές νομικό πλαίσιο», σημείωσε. Όπως ανέφερε, η γενοκτονία και τα εγκλήματα πολέμου καλύπτονται από συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί ευρέως, ενώ τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν διαθέτουν ακόμη ειδικό συμβατικό πλαίσιο, παρότι μπορούν να διαπραχθούν τόσο σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης όσο και σε καιρό ειρήνης.

Σύμφωνα με την πρέσβη Μαρία Μιχαήλ, μια μελλοντική σύμβαση θα ενίσχυε την πρόληψη, την τιμωρία και τη διακρατική συνεργασία, ενώ θα συνέβαλλε στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και στην ενίσχυση της λογοδοσίας.

Η κ. Μιχαήλ αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια άρθρων που υιοθέτησε η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου το 2019, χαρακτηρίζοντάς τα «μια στέρεη και συνεκτική βάση για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις».

«Η πρόληψη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, καθώς είναι θεμελιώδης για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», τονίστηκε. Η μελλοντική σύμβαση, πρόσθεσε, πρέπει να διαφυλάξει την ακεραιότητα του πλαισίου του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στη συμμετοχή της Κύπρου στην υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση των σχεδίων άρθρων, με έμφαση στην προστασία των θυμάτων και των δικαιωμάτων τους, καθώς και στις κατάλληλες εγγυήσεις για τα παιδιά.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει εποικοδομητικά στη δεύτερη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, τον Απρίλιο του 2027. Υποστήριξε επίσης την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικαστικών ρυθμίσεων για την πρώτη σύνοδο της Διάσκεψης, το 2028.

Πηγή: ΚΥΠΕ