Πλημμυρισμένα υπόγεια και καμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο: Έτρεχε να προλάβει η πυροσβεστική - 78 κλήσεις το τελευταίο 24ωρο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τις 06:00 της Τετάρτης μέχρι τις 06:00 της Πέμπτης καταγράφηκαν 78 κλήσεις, εκ των οποίων 27 αφορούσαν πυρκαγιές, πέντε ήταν ψευδείς και 46 αφορούσαν ειδικές εξυπηρετήσεις.

Από τις τελευταίες, οι 13 συνδέονταν με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών στις επαρχίες Πάφου, Λάρνακας και Λευκωσίας.

Πλημμυρισμένα υπόγεια, πτώσεις δέντρων και απεγκλωβισμός οδηγού

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά πλημμυρών σε υπόγεια υποστατικών, να προχωρήσουν σε αντλήσεις νερού και ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων, καθώς και να επέμβουν σε περιπτώσεις πτώσης ή μετακίνησης δέντρων.

Παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά σπινθηρισμών σε καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, πυρκαγιά σε δέντρο, καθώς και διάσωση ατόμου από όχημα που βρισκόταν σε πλημμυρισμένο δρόμο.

Στις επιχειρήσεις συνέδραμαν συνεργεία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, τα οποία εργάζονταν για την απομάκρυνση υδάτων μέσω ανοίγματος οχετών σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε και σε ανάκληση μέρους του προσωπικού της.

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Λάτσια – Απομακρύνθηκε ένοικος

Στο μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:04 το πρωί της Τετάρτης σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο διώροφου κτηριακού συγκροτήματος στα Λάτσια.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» με δύο πυροσβεστικά οχήματα, με την πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 07:27.

Η φωτιά ξεκίνησε από μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα και επεκτάθηκε στον εξοπλισμό, στους πάγκους και στην ξύλινη επένδυση, ενώ ο καπνός επηρέασε την τοιχοποιία και στους υπόλοιπους χώρους του διαμερίσματος.

Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος δύο ένοικοι, με τον έναν να δέχεται βοήθεια από μέλη της Πυροσβεστικής για να εξέλθει με ασφάλεια.

Στις φλόγες όχημα μετά από πρόσκρουση σε κιγκλίδωμα

Σε δεύτερο περιστατικό, γύρω στις 17:47 της Τετάρτης, όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, πριν από την έξοδο προς Μονή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από πρόσκρουση του οχήματος σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Νικολάου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:18, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις φλόγες και τη θερμότητα.

Λόγω της περιορισμένης ορατότητας που προκάλεσε ο πυκνός καπνός, η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή αποκοπή τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών.