Η ποίηση της Αναστασίας Νεοκλέους ως μνήμη, μαρτυρία και ελπίδα για την Κύπρο

Παράλληλα, επισημαίνει τη σημασία της διατήρησης της συλλογικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσης των ιστορικών βιωμάτων στις νεότερες γενιές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιλογή της ποιήτριας να χρησιμοποιήσει τόσο την κοινή νεοελληνική όσο και την κυπριακή διάλεκτο, αναδεικνύοντας τον γλωσσικό και πολιτιστικό πλούτο της Κύπρου και τη στενή σχέση της λογοτεχνίας με τις ρίζες και την ταυτότητα του λαού μας.

Ο Λευτέρης Πλουτάρχου προσεγγίζει τη συλλογή ως μια ποιητική μαρτυρία για τα τραγικά γεγονότα του 1974, στην οποία ο θρήνος για όσα χάθηκαν συνυπάρχει με τον ύμνο στην αντοχή, την αγάπη για την πατρίδα και την προσδοκία της ελευθερίας.

Η παρουσίασή του υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της λογοτεχνίας ως φορέα ιστορικής μνήμης, πολιτιστικής συνέχειας και εθνικής συνείδησης. Παράλληλα εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του στην Αναστασία Νεοκλέους για τη νέα ποιητική της δημιουργία.

Από την πλευρά της η ποιήτρια Αναστασία Νεοκλέους ευχαρίστησε τον κ. Λευτέρη Πλουτάρχου για την ουσιαστική συμβολή του στην ανάδειξη ενός έργου που κρατά ζωντανή τη μνήμη της κυπριακής τραγωδίας και την ελπίδα για μια ελεύθερη, επανενωμένη Κύπρο.