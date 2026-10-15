Ο εκπαιδευτικός, λογοτέχνης και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, Λευτέρης Πλουτάρχου, με αφορμή την ανάγνωση της νέας ποιητικής συλλογής της Αναστασίας Νεοκλέους, «Ύμνος και θρήνος της πατρίδας – Κύπρος 1974», καταθέτει τις σκέψεις και τις εντυπώσεις του για ένα έργο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη και τις ανοιχτές πληγές της Κύπρου. Μέσα από την παρουσίασή του, αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης να αποτυπώνει τον πόνο της προσφυγιάς, την τραγωδία των αγνοουμένων, την απώλεια των πατρογονικών εστιών και τη νοσταλγία για τις κατεχόμενες περιοχές της πατρίδας μας.
Η ποίηση της Αναστασίας Νεοκλέους ως μνήμη, μαρτυρία και ελπίδα για την Κύπρο
Παράλληλα, επισημαίνει τη σημασία της διατήρησης της συλλογικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσης των ιστορικών βιωμάτων στις νεότερες γενιές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιλογή της ποιήτριας να χρησιμοποιήσει τόσο την κοινή νεοελληνική όσο και την κυπριακή διάλεκτο, αναδεικνύοντας τον γλωσσικό και πολιτιστικό πλούτο της Κύπρου και τη στενή σχέση της λογοτεχνίας με τις ρίζες και την ταυτότητα του λαού μας.
Ο Λευτέρης Πλουτάρχου προσεγγίζει τη συλλογή ως μια ποιητική μαρτυρία για τα τραγικά γεγονότα του 1974, στην οποία ο θρήνος για όσα χάθηκαν συνυπάρχει με τον ύμνο στην αντοχή, την αγάπη για την πατρίδα και την προσδοκία της ελευθερίας.
Η παρουσίασή του υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της λογοτεχνίας ως φορέα ιστορικής μνήμης, πολιτιστικής συνέχειας και εθνικής συνείδησης. Παράλληλα εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του στην Αναστασία Νεοκλέους για τη νέα ποιητική της δημιουργία.
Από την πλευρά της η ποιήτρια Αναστασία Νεοκλέους ευχαρίστησε τον κ. Λευτέρη Πλουτάρχου για την ουσιαστική συμβολή του στην ανάδειξη ενός έργου που κρατά ζωντανή τη μνήμη της κυπριακής τραγωδίας και την ελπίδα για μια ελεύθερη, επανενωμένη Κύπρο.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.