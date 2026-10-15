Σε τραγωδία κατέληξε τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στις 2 Σεπτεμβρίου, στη Λεμεσό, κατά το οποίο πεζή γυναίκα είχε παρασυρθεί από όχημα στον Άγιο Νικόλαο.
Τραγικό τέλος για 32χρονη στη Λεμεσό: Παρασύρθηκε από όχημα ενώ κινείτο πεζή - Κατέληξε μετά από ενάμιση μήνα
Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι μετά το τροχαίο της 2ας Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο
Η 32χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου νοσηλευόταν με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και άφησε τελικά την τελευταία της πνοή χθες Τετάρτη (14/10), περισσότερο από ένα μήνα μετά το τροχαίο.
Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 32χρονης Αφροδίτη Γεωργίου αναμένεται να καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου της, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για το θανατηφόρο τροχαίο.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.