Τραγικό τέλος για 32χρονη στη Λεμεσό: Παρασύρθηκε από όχημα ενώ κινείτο πεζή - Κατέληξε μετά από ενάμιση μήνα

Η 32χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου νοσηλευόταν με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και άφησε τελικά την τελευταία της πνοή χθες Τετάρτη (14/10), περισσότερο από ένα μήνα μετά το τροχαίο.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 32χρονης Αφροδίτη Γεωργίου αναμένεται να καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου της, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για το θανατηφόρο τροχαίο.