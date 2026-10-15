«Βάρος για τη Δημοκρατία»: Ήρθε επτά χρονών με βάρκα, σπούδασε, εργάζεται, αλλά η Κύπρος δεν τον θέλει πολίτη της - Τι καταγγέλει ο Πρύτανης του Παν. Κύπρου

Ο νεαρός, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο κ. Χριστοφίδης έφτασε στην Κύπρο με βάρκα όταν ήταν μόλις επτά ετών. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, σημειώνει ο Πρύτανης, φοίτησε σε κυπριακά σχολεία, ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εξασφάλισε θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και σήμερα εργάζεται σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρύτανη, η αίτησή του για πολιτογράφηση απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι θα αποτελούσε βάρος για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κ. Χριστοφίδης αμφισβητεί έντονα τη συγκεκριμένη αιτιολόγηση, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που θεωρεί την Κύπρο πατρίδα του και επιθυμεί μάλιστα να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

«Θα είναι βάρος για την Κυπριακή Δημοκρατία ένα παιδί με αδαμάντινο χαρακτήρα, το οποίο ζει σαν Κύπριος, το οποίο νιώθει Κύπριος», διερωτάται ο κ. Χριστοφίδης. Στην ίδια ανάρτηση αντιπαραβάλλει την απόρριψη της αίτησης με τις πολιτογραφήσεις που παραχωρήθηκαν μέσω του προγράμματος των χρυσών διαβατηρίων, κάνοντας λόγο για «κάθε λογής απατεώνες» που απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα.

Μια τραγική ιστορία

Η υπόθεση πάει πίσω και έχει τις ρίζες της στην περίοδο της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη και αφορά μέλος πολυμελούς οικογένειας κουρδικής καταγωγής, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Τουρκία εξαιτίας πολιτικών διώξεων. Η οικογένεια κατέφυγε στην Κύπρο αναζητώντας ασφάλεια και εγκαταστάθηκε στο νησί, όπου, με τη στήριξη και της Εκκλησίας, προσπάθησε να ξαναχτίσει τη ζωή της. Στην πορεία αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων και την απώλεια της μητέρας σε νεαρή ηλικία. Παρά τις αντιξοότητες, τα παιδιά συνέχισαν την εκπαίδευσή τους και ορισμένα κατάφεραν να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η περίπτωση είχε απασχολήσει και δικηγορικό γραφείο, στο πλαίσιο προσπαθειών για διευθέτηση ζητημάτων που αφορούσαν το καθεστώς παραμονής και πολιτογράφησης.

Δέον να σημειωθεί ότι η υπόθεση έφτασε και στο γραφείο του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ωστόσο πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν υπήρξε η οποιαδήποτε ανταπόκριση.