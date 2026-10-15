«Ξέφραγο αμπέλι» το νεκροτομείο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας: Μπήκε δημοσιογράφος, έβγαζε φωτογραφίες και δεν έγινε αντιληπτός για 40 λεπτά – Καταγγελίες για πιστοποιητικά θανάτου χωρίς εξέταση, έναντι €100-200 (βίντεο)

Η υπόθεση φαίνεται να ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, καθώς δημοσιογραφική έρευνα του Omega Channel αποκάλυψε σοβαρά κενά στη φύλαξη του νεκροτομείου Λευκωσίας. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», δημοσιογράφος κατάφερε να εισέλθει ανεμπόδιστα στον χώρο και να παραμείνει εκεί για περίπου 40 λεπτά, χωρίς κανένας υπεύθυνος να ελέγξει την παρουσία του. Μάλιστα, φέρεται να είχε πρόσβαση ακόμη και σε έγγραφα με τα ονόματα των νεκρών.

Η εκπομπή παρουσίασε επίσης φωτογραφίες μέσα από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή, συγγενείς αποβιώσαντος, οι οποίοι επιθυμούσαν να δουν τη σορό του, βρήκαν τις κύριες εισόδους κλειδωμένες και κατάφεραν να εισέλθουν από πίσω πόρτα, η οποία φέρεται να ήταν σπασμένη.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ιατροδικαστή Μάριου Ματσάκη, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτη την ανεξέλεγκτη πρόσβαση, επισημαίνοντας ότι έχει δεχθεί και στο παρελθόν ανάλογες καταγγελίες. Όπως προειδοποίησε, η έλλειψη ελέγχου δημιουργεί κινδύνους ακόμη και για τη διαδικασία αναγνώρισης των νεκρών, αφού κάποιος θα μπορούσε να αλλάξει τις ετικέτες στις θήκες των σορών.

Ο κ. Ματσάκης υπογράμμισε ότι απαγορεύεται ρητά η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου χωρίς συνοδεία αρμόδιου λειτουργού, ενώ ιδιαίτερα σοβαρές θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες σε υποθέσεις που βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση. Παράλληλα, κατήγγειλε δραματική υποστελέχωση, υποστηρίζοντας ότι μόλις μία νεκροτόμος εξυπηρετεί τις ανάγκες των νεκροψιών παγκύπρια. Επέκρινε επίσης την απόφαση συγκέντρωσης των νεκροψιών στη Λευκωσία, παρά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για ανακαινίσεις περιφερειακών νεκροτομείων.

Ακόμη σοβαρότερες καταγγελίες διατύπωσε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ο εκπρόσωπος των Αδειούχων Γραφείων Κηδειών, Σόλωνας Μελάς, κάνοντας λόγο για ύποπτες διασυνδέσεις μεταξύ γραφείων κηδειών, γιατρών, αστυνομικών και δικηγόρων.

Ο κ. Μελάς ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικών θανάτου από γιατρούς που δεν είχαν εξετάσει τους αποβιώσαντες, έναντι αμοιβής 100 έως 200 ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί η νεκροψία. Υποστήριξε μάλιστα ότι έχουν υποβληθεί γραπτές καταγγελίες στις Αρχές, χωρίς, κατά τον ίδιο, να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Κατήγγειλε επίσης περιπτώσεις παραποίησης ημερομηνιών θανάτου, ώστε συγγενείς να προλαβαίνουν να πραγματοποιήσουν περιουσιακές μεταβιβάσεις με πληρεξούσια που κανονικά παύουν να ισχύουν μετά τον θάνατο. Αναφέρθηκε ακόμη σε συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία αστυνομικός φέρεται να υπέδειξε μέσω υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγγενή αποβιώσαντος συγκεκριμένο γραφείο κηδειών για την εξασφάλιση πιστοποιητικού θανάτου.

Ο ίδιος έθεσε ζήτημα και για τις διαδικασίες μεταφοράς σορών, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί διαγωνισμοί επιτρέπουν την ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες χωρίς τα απαιτούμενα οχήματα και τις σχετικές άδειες.

Απαντώντας, η λειτουργός του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, διευκρίνισε ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς σορών ανατέθηκαν μέσω προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όσον αφορά τις καταγγελίες για εμπλοκή αστυνομικού, ανέφερε ότι τυχόν στοιχεία για ποινικά αδικήματα πρέπει να υποβληθούν για διερεύνηση, ενώ εάν έχει γίνει καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στην Αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.